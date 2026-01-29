CEO da empresa mais valiosa do mundo ganha R$ 13,5 bilhões em um dia

O CEO da Nvidia (NVDA), a empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang, ficou ainda mais rico nas últimas 24h.

Segundo o monitoramento em tempo real da Forbes, a fortuna de Huang subiu 1,57%, ou US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 13,5 bilhões na cotação atual). Agora o bilionário tem uma riqueza estimada em US$ 166,2 bilhões.

A alta na fortuna acontece depois de a Nvidia fechar o pregão da quarta-feira, 28, em alta de 1,59%.

A companhia reforçou sua posição como uma das principais fornecedoras de infraestrutura para inteligência artificial, impulsionada por investimentos estratégicos e novas parcerias com gigantes do setor.

A demanda por tecnologia de ponta segue aquecida com a expansão de modelos generativos e aplicações empresariais baseadas em IA. A Nvidia tem sido peça central nesse movimento, fornecendo chips de alto desempenho e sistemas otimizados para processamento massivo de dados.

Quem é Jensen Huang?

Nascido em Tainan, Taiwan, em 1963, Huang migrou ainda criança para os Estados Unidos. Lá, teve uma trajetória marcada por superação e destaque acadêmico, pulando duas séries escolares e concluindo o ensino médio aos 16 anos. Trabalhou como lavador de pratos em um restaurante americano, emprego que ele costuma citar como essencial para moldar sua disciplina.

Em 1993, aos 30 anos, Huang fundou a Nvidia com Chris Malachowsky e Curtis Priem. A empresa nasceu com o foco em processadores gráficos voltados ao universo dos games, mas se tornou referência em computação de alto desempenho e aplicações de IA, como machine learning, data centers e veículos autônomos.

Huang se formou em engenharia elétrica pela Oregon State University e fez mestrado em Stanford, onde aprofundou seus conhecimentos em chips e gráficos computacionais. Trabalhou em empresas como LSI Logic e AMD antes de empreender com a Nvidia.

A estratégia da empresa, que sempre focou em inovação e antecipação de tendências tecnológicas, se mostrou certeira com o crescimento explosivo da demanda por processamento gráfico — e mais recentemente, por chips especializados em IA. Agora, lidera um império avaliado em US$ 4,6 trilhões.