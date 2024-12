Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, obra aclamada de Gabriel García Marquez, Cem Anos de Solidão, ganha versão em série. Já no Disney+, Elton John: Never Too Late acompanha Elton John enquanto ele relembra sua vida e os primeiros dias surpreendentes de sua carreira de 50 anos.

Cem Anos de Solidão (Netflix)

Após se casarem contra a vontade dos pais, os primos José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán abandonam o vilarejo onde moram para embarcar em uma jornada em busca de um novo lar. Acompanhados por amigos e aventureiros, o casal chega às margens de um rio de pedras pré-históricas, onde fundam uma cidade utópica que batizam de Macondo. Diversas gerações da linhagem dos Buendía marcarão o futuro dessa cidade mítica, atormentada pela loucura, amores impossíveis, uma guerra sangrenta e absurda, e o medo de que uma terrível maldição os condene, inevitavelmente, a cem anos de solidão.

A Garota da Vez (Prime Video)

O longa A Garota da Vez é baseado na história real bizarra de Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick) e Rodney Alcala (Daniel Zovatto). Bradshaw era uma solteira em busca de um pretendente no programa de TV de sucesso dos anos 70, “The Dating Game”, e escolheu o solteiro charmoso nº 3, Rodney Alcala. No entanto, por trás da fachada gentil de Alcala havia um segredo mortal: ele era um serial killer psicopata em meio a mais uma onda de assassinatos.

Elton John: Never Too Late (Disney+)

Ele arriscou tudo para se encontrar. Elton John: Never Too Late acompanha Elton John enquanto ele relembra sua vida e os primeiros dias surpreendentes de sua carreira de 50 anos nesta jornada de círculo completo, emocionalmente carregada, íntima e edificante. Enquanto ele se prepara para seu último show na América do Norte no Dodger Stadium, Elton nos leva de volta no tempo para contar os altos extraordinários e os baixos de partir o coração de seus primeiros anos e como ele superou a adversidade, o abuso e o vício para se tornar o ícone que é hoje.

Dahomey (Mubi)

O aclamado documentário de Mati Diop, vencedor do Urso de Ouro na Berlinale 2024, estreia em dezembro no streaming. Poético e profundamente comovente, o filme retrata a repatriação de 26 tesouros reais do Reino do Daomé (em inglês, Dahomey) para o Benin. Com uma narrativa inovadora e perspectivas diversas, a diretora franco-senegalesa explora temas como apropriação, autodeterminação e restituição, tecendo uma poderosa conexão entre passado e presente. DAHOMEY convida a uma reflexão profunda sobre descolonização e memória cultural, reafirmando o compromisso com a história e a identidade.

Quem Vê Casa... (Netflix)

Determinados a deixar para trás o ninho vazio e dar início a uma nova etapa da vida, Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) colocam à venda sua bela mansão em estilo espanhol da década de 1920, agitando o mercado imobiliário de uma das regiões mais cobiçadas de Los Angeles. Algumas famílias disputam o imóvel, certas de que ele será a solução para os mais variados problemas. Como Lydia e Paul bem sabem, às vezes a casa dos sonhos pode ser um verdadeiro pesadelo. Com dificuldade de esconder os segredos sombrios que o lugar guarda, o casal começa a perceber que a única maneira de fugir do passado é encarando-o de frente.