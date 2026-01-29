Pop

Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 22, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama romântico 'A Vida em Um Ano'

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06h00.

Nesta quinta-feira, 22, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama romântico “A Vida em Um Ano” (“Life in a Year”), de acordo com informações do Gshow.

O filme conta a história de Daryn, um atleta talentoso do colégio que se apaixona por Isabelle, uma jovem misteriosa de 17 anos. Quando ela revela ser portadora de uma grave doença e que pode não ter muito tempo de vida, Daryn decide transformar um único ano em uma experiência intensa, repleta de momentos que simbolizam uma vida inteira vivida ao máximo.

Emocionante, a produção aborda juventude, amor e escolhas difíceis, apostando em uma narrativa sensível sobre aproveitar o presente.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

