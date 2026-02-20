Saiba tudo sobre a prisão do ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III

O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor foi detido nesta quinta-feira, 19, em Norfolk, no leste da Inglaterra, e passou o dia em uma delegacia após ser interrogado como suspeito de má conduta em cargo público.

Irmão do rei Charles III, ele é o primeiro integrante da família real britânica a ser preso na história moderna do país.

A detenção ocorreu após menções ao ex-príncipe em documentos ligados ao americano Jeffrey Epstein.

Segundo os arquivos, Andrew teria repassado informações sensíveis do governo britânico quando atuava como representante especial de Comércio, no início dos anos 2000.

Como foi a prisão

Agentes da Polícia do Vale do Tâmisa chegaram por volta das 8h à residência de Andrew na propriedade de Sandringham, em Norfolk, para efetuar a detenção e informá-lo de seus direitos.

Ele foi levado à delegacia de Aylsham, onde passou por exames médicos e psicológicos antes de ser interrogado.

O procedimento incluiu coleta de impressões digitais, fotografia para registro policial e fornecimento de amostras de DNA. Andrew não foi algemado durante o deslocamento.

O que dizem os documentos do caso Epstein

O nome do ex-príncipe aparece em arquivos associados a Epstein, que indicariam o repasse de papéis considerados sensíveis do governo britânico durante o período em que Andrew ocupava função oficial de representação comercial.

As autoridades não detalharam quais documentos teriam sido compartilhados nem o alcance do suposto vazamento.

A investigação apura se houve uso indevido do cargo público e eventual violação de normas de segurança do Estado.

Repercussão no Reino Unido

A prisão de um membro da realeza em atividade recente provocou forte reação no país.

Especialistas ouvidos pela imprensa local classificaram o episódio como um marco negativo para a monarquia, por se tratar de um integrante direto da família real submetido aos mesmos procedimentos aplicados a qualquer suspeito.

Uma imagem registrada na saída da delegacia, com Andrew visivelmente abatido dentro de um veículo, circulou amplamente e ampliou o impacto público do caso.

Príncipe Andrew: irmão do rei Charles III foi levado a uma delegacia em Norfolk e interrogado como suspeito de má conduta em cargo público. ((Photo by Peter Nicholls/Getty Images)

Relação com acusações anteriores

A detenção ocorre em meio ao histórico de controvérsias envolvendo Andrew e o entorno de Epstein. No passado, ele negou acusações de abuso sexual feitas por Virginia Giuffre, que dizia ter sido vítima quando era menor de idade.

Em entrevista à BBC, o então príncipe rejeitou o relato.

Giuffre morreu no ano passado. O atual inquérito, porém, se concentra em suspeitas de má conduta em função pública, e não nas denúncias de crimes sexuais.

O que acontece agora

Após o interrogatório, as autoridades avaliam os próximos passos da investigação, incluindo a possibilidade de novas oitivas e análise dos documentos citados nos arquivos do caso Epstein.

Até o momento, não houve divulgação de eventual denúncia formal ou de prazo para conclusão do inquérito.

*Com informações da EFE