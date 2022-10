Copa do Mundo 2022: veja quem são as seleções favoritas para o título no Catar

A Copa do Mundo 2022 do Catar está se aproximando e as dúvidas de quais seleções são favoritas a conquistar o título já estão na cabeça de muitos torcedores. A menos de dois meses para o início da competição, alguns especialistas acreditam que já é possível realizar palpites.

Quais são as seleções favoritas a Copa do Mundo 2022?

Brasil

Como dito anteriormente, a campanha invicta nas Eliminatórias configura o Brasil como um dos favoritos ao título do Catar. O time de Tite somou 40 gols na competição, consolidando um ataque forte para a Copa.

Liderada por Neymar, a seleção é considerada uma das principais favoritas pelos especialistas, justamente pelo futebol apresentado até o momento.

Argentina

A Argentina, comandada por Lionel Messi, se classificou nas eliminatórias em segundo colocada e possui um bom grupo de jogadores. Assim como o Brasil, os argentinos também terminaram as Eliminatórias invictos, com uma campanha de 11 vitórias em 17 jogos.

A seleção também venceu a Itália na "Finalíssima" que envolve o campeão da Copa América e o campeão da Euro.

França

Invicta em seu grupo das eliminatórias e embalada por ser a última campeã, a seleção francesa chega muito forte para esse ano. Com o ataque liderado por Mbappé e Benzema, a França manteve a base dos campeões em 2018 e se consolida novamente como uma das principais favoritas ao título.

Embora a equipe não esteja em seu melhor momento, principalmente com a desclassificação na Nations League, ela possui um grupo sólido para a disputa no Catar.

Alemanha

Apesar de ser quase rebaixada na Nations League, a seleção alemã ainda tem seu lugar entre as favoritas da Copa. A seleção fez uma ótima campanha nas eliminatórias, ficando em primeiro lugar do grupo com com 9 vitórias em 10 jogos disputados.

Equipe possui um interessante ataque com Leroy Sané, Havertz e Timo Werner, que somaram ao todo 36 gols nas eliminatórias.

Portugal

Mesmo se classificando na repescagem das Eliminatórias, a seleção de Portugal corre por fora entre as favoritas da Copa. Liderado pelo craque Cristiano Ronaldo, especialistas acreditam que essa é uma das seleções mais fortes da história de Portugal.

Além de Ronaldo, a equipe possui o meia Bruno Fernandes do Manchester United, o atacante Diogo Jota do Liverpool e o jovem João Félix do Atlético Madrid.

Inglaterra

Apesar do rebaixamento na Nations League, a seleção inglesa ainda é uma da favoritas ao título. Com seu time liderado pela estrela do Tottenham Harry Kane, a equipe se classificou invicta no seu grupo das eliminatórias.

Em 10 jogos disputados, foram 8 vitórias e dois empates.

Espanha

Classificada em primeira colocada tanto nas Eliminatórias quanto na Nations League, a seleção espanhola chega para o Catar como candidata ao troféu. A equipe do técnico Luis Enrique, possui um grupo consolidado e jovem para a disputa.

Quando começa a Copa do Mundo de 2022?

A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 7h no horário de Brasília. No mesmo dia, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales.

O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Suíça e Camarões também estão no grupo da seleção Brasileira.

Quais são os grupos da Copa do Mundo 2022?

Grupo A

CATAR

EQUADOR

SENEGAL

HOLANDA

Grupo B

INGLATERRA

IRÃ

ESTADOS UNIDOS

PAÍS DE GALES

Grupo C

ARGENTINA

ARÁBIA SAUDITA

MÉXICO

POLÔNIA

Grupo D

FRANÇA

AUSTRÁLIA

DINAMARCA

TUNÍSIA

Grupo E

ESPANHA

COSTA RICA

ALEMANHA

JAPÃO

Grupo F

BELGICA

CANADÁ

MARROCOS

CROÁCIA

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

Grupo H

PORTUGAL

GANA

URUGUAI

COREIA DO SUL

