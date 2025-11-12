COP30: vídeo de mascote dançando com 'Bicharada do Juaba' viraliza

Um vídeo do mascote da COP30, o Curupira, dançando ao lado de artistas fantasiados de animais da floresta amazônica na Green Zone, em Belém, no Pará, viralizou nas redes sociais.

A apresentação ocorreu durante a inauguração do pavilhão do Ministério do Turismo na conferência da ONU sobre mudanças climáticas.

Os “bichos da floresta” que aparecem nas imagens fazem parte do grupo artístico Bicharada do Juaba, do município de Cametá, a cerca de 230 quilômetros da capital paraense.

A atração é uma das mais tradicionais expressões culturais da região, com mais de 50 anos de história, segundo a prefeitura.

Formado por artistas populares, o grupo representa animais típicos da Amazônia — como onça, macaco, jacaré e garça — em danças que exaltam a diversidade e a força da fauna local.

A Bicharada do Juaba integra o Cordão da Bicharada, manifestação carnavalesca que também leva mensagens sobre preservação ambiental e valorização da cultura amazônica.