COP30 segue sem presidente, mas terá Curupira como mascote

A menos de dez meses da 30ª Conferência das Partes sobre o Clima, que será realizada em Belém (PA), a Secretaria da Comunicação da Presidência da República acaba de anunciar a escolha do mascote para o evento.

O curupira, figura do folclore brasileiro considerada guardiã das florestas, foi o escolhido. Na lenda, é um personagem com cabelos vermelhos como o fogo e os pés virados para trás, com o intuito de confundir e afastar os caçadores e viajantes que adentram a Amazônia.

Apesar da figura folclórica ajudar a representar a cultura do Brasil para outros países, a indefinição sobre outros temas decepciona especialistas do setor. O Governo ainda não definiu o nome que presidirá a Conferência do Clima, atraso que tem sido justificado, nos bastidores, pela falta de consenso entre os nomes cotados.

Entre os que podem ser escolhidos estão o secretário do Itamaraty André Corrêa do Lago, a secretária do Ministério do Meio Ambiente Ana Toni, a ministra Marina Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Existem ainda, muitas incertezas sobre a infraestrutura e capacidade de hospedagem em Belém, que pode receber mais de 50 mil visitantes durante as duas semanas de evento. A EXAME contou no último ano que mais de R$ 5 bilhões foram investidos na realização de obras no Pará, com entregas previstas para o início deste ano.

O que faz o presidente da Conferência do Clima?

O presidente da COP costuma ser o principal responsável pela condução das negociações durante a Conferência, facilitando que países cheguem a um acordo em temas como uso de combustíveis fósseis, investimento em reflorestamento e criação de mecanismos de finanças sustentáveis.

Na comparação com a COP29, realizada em 2024 em Baku, o Brasil está atrasado para a definição. O governo do Azerbaijão escolheu Mukhtar Babayev, ministro da Ecologia e dos Recursos Naturais do país, em 4 de janeiro do último ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniria com ministros na última quarta-feira, 15, e era esperado que discutissem, entre outros temas, a presidência da COP30. A reunião foi cancelada por mudanças na agenda do líder.

As imagens oficiais do mascote brasileiro ainda não foram divulgadas pela Secretária de Comunicação.