Consciência Negra será primeiro feriado na semana em seis meses

É comemorado no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. O feriado cai em uma quinta-feira e será o primeiro em dia de semana em seis meses.

Apesar do mês de novembro ter mais dois feriado, tanto o dia de Finados, que aconteceu no último domingo, 2, e Proclamação da República, no dia 15 de novembro, também cairá em um domingo.

O último ponto facultativo aconteceu em 19 de junho, uma quinta-feira, na celebração de Corpus Christi, mas não contemplou todos os trabalhadores. Desde o início do ano, oito feriados e pontos facultativos caíram de final de semana.

Já o último feriado nacional foi o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, que também foi uma quinta-feira.

Quem folga na Consciência Negra?

Todos os empregados contratados no regime CLT têm direito a folga remunerada, com exceção a alguns serviços essenciais, como saúde e transporte. Nesses casos, o contratante deve pagar o dia em dobro ou realizar um acordo.

Para o dia 20 de novembro, uma quinta-feira, as empresas podem oferecer folga remunerada na sexta-feira, 21, para emendar o feriado, mas não é uma obrigação.