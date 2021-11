Conheça o cantor que criou hit por acaso no TikTok

À primeira vista, o nome Charlie Puth pode não trazer uma lembrança direta de quem é o cantor. Mas, algumas de suas músicas atingiram fama considerável: "See You Again" (da qual participa como um dos compositores e intérpretes) tem mais de 1 bilhão de plays no Spotify, um comportamento similar ao de "We don't talk anymore", canção da qual também participa como compositor e intérprete, junto a Selena Gomez. Com mais de 24 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming de áudio, o cantor atingiu um feito considerável recentemente: criou mais um "hit" antes mesmo de ser lançado -- e tudo isso por causa do TikTok.

Contando a história desde o começo, Charlie tem uma conta ativa na rede social desde dezembro de 2019 e, desde então, compartilha uma ampla variedade e conteúdos, sendo o maior destaque (em frequência) os vídeos relacionados à produção musical. Disposto a dividir com seus 14 milhões de seguidores o processo de criar uma música do zero, ele mostra de uma forma divertida como unir sons aparentemente aleatórios para criar uma nova canção.

Dentro desse processo, uma música -- ou melhor, o refrão dela -- viralizou na plataforma. No vídeo, que tem mais de 63 milhões de visualizações até esta quarta-feira, Charlie cria uma nova canção unindo os sons habituais que mostra e o "barulho" de um interruptor de luz. Não por acaso, o nome da música é justamente "Light Switch".

A partir da publicação do vídeo, feita em 16 de setembro este ano, é possível encontrar em todos os vídeos seguintes a cobrança dos fãs -- em inglês e português -- para que o cantor finalmente termine a música e possa disponibilizá-la no Spotify. Charlie responde aos comentários com frequência, ressaltando também que a própria gravadora a que pertence, a Atlantic Records, também está "na luta" para que a música seja liberada em breve.

A ansiedade para conferir a versão completa fez com que fãs do cantor compilassem as partes disponíveis separadamente no TikTok em um único vídeo. Há, pelo menos, seis vídeos nesse formato -- alguns até intitulados "versão oficial" da música, o que pode ser interpretado como uma estratégia para adquirir mais visualizações na plataforma.

Segundo os comentários do cantor, a música ainda não tem uma data oficial para ser lançada, mas o lançamento do single deve acontecer "em breve". Pelo jeito, aos fãs, vai restar mesmo, por enquanto, a espera pela canção.