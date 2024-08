Conheça ex-atletas que largaram o esporte e se tornaram estrelas de Hollywood

Nesta semana, muitas pessoas ao redor do mundo concentram as atenções para as competições dos Jogos Olímpicos. A edição marca a ascenção de jovens atletas em início de carreira, como também a aposentadoria dos profissionais que se dedicaram ao esporte por decadas. Muitos desses já se preparam para ingressar em uma nova área de atuação.

Em diversos setores, há ex-atletas que brilham como empreendedores ou na liderança de empresas. Em Hollywood, isso já é uma realidade há bastante tempo. Muitas estrelas do cinema suaram a camisa em campeonatos esportivos e fizeram carreira no esporte, até que decidiram trocar os treinos pelos estúdios.

Além de brilharem no cinema e na televisão, alguns atores aclamados se destacam em modalidades como futebol e boxe, e conquistaram a visibilidade necessária para provar seus potenciais em atuação. Alguns deles construíram grandes fortunas no entretenimento e atualmente integram a exclusiva lista dos talentos mais bem pagos do cinema.

Veja a seguir 6 atores que trocaram o esporte pelo cinema.

Jason Statham

Conhecido pela franquia "Velozes e Furiosos" e o filme "Carga Explosiva", o ator inglês Jason Statham já foi atleta de salto ornamental. Ele participou da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha durante dez anos e, em 1990, representou a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth, competição entre nações que fizeram parte do Império Britânico.

Antes de se dedicar à atuação, ele também chegou a concorrer para vagas em competições olímpicas. Statham participou das seletivas para os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, em 1988, e para a Olimpíada de Barcelona, na Espanha, em 1992. No entanto, nunca conseguiu se qualificar. No final da década de 1990, ele começou a trabalhar como modelo de marcas esportivas e, poucos anos depois, fez sua estreia no cinema.

Por fazer vários filmes de ação, o ator pratica nas horas livres vários estilos de luta, sendo o kickboxing a sua favorita, especialmente para cenas de acrobacias, segundo o site Screen Rant. De acordo com a publicação, o astro tem um patrimônio estimado em US$ 90 milhões.

John Cena

Quem assistiu a "Esquadrão Suicida" e "Pacificador", provalmente conhece John Cena. Além do carisma, o ator é lembrado pelos fãs por seu físico, que o favorece bastante em diversos filmes de ação e, em alguns momentos, em longas de comédia.

Antes de entrar para o cinema, John era conhecido como lutador profissional, principalmente na categoria peso-pesado. Embora tenha largados os ringues, ele ainda trabalha com a WWE. No momento, o ator e empresário norte-americano conta com um patrimônio de US$ 80 milhões.

Terry Crews

Pelo menos no Brasil, Terry Crews é lembrado com carinho pelos fãs em seus trabalhos nas séries de comédia "Todo Mundo Odeia o Chris" e "Brooklyn 99". Fora do humor, ele também participou de diversos filmes de ação.

Seu físico impressionante - semelhante ao de fisiculturista - se deve há muitos anos dedicados ao esporte. No ensino médio até a faculdade, Terry tinha uma carreira no futebol americano. Após o colégio, ele recebeu uma bolsa de estudos integral para cursar Belas Artes e jogar futebol pela Universidade do Michigan (EUA).

Terry já venceu campeonatos importantes e chegou a ser convocado pela NFL em 1991. Ele jogou profissionalmente por seis anos, com passagens por times como Philadelphia Eagles e L.A. Rams. Quando se aposentou do esporte, passou a seguir a carreira de ator. Atualmente, Terry tem um patrimônio estimado em US$ 25 milhões, segundo o site Celebrity Net Worth.

Paul Mescal

Um dos talentos promissores de Hollywood, o irlandês Paul Mescal entrou no mundo do cinema com perfomances memoráveis e pretende ir longe na indústria. Em 2023, o ator foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por protagonizar o drama "Aftersun".

Antes disso, ele ganhou prêmios e notoriedade por seu papel na série "Normal People". Em 2024, ele será destaque novamente como a estrela principal de "Gladiador 2", de Ridley Scott.

Por outro lado, antes de se tornar um dos melhores atores de sua geração, Paul sonhava em ser jogador de futebol gaélico. No entanto, desistiu do esporte depois de sofrer uma lesão na mandíbula. Atualmente, o ator tem um patrimônio estimado em US$ 2 milhões.

John David Washington

Filho do lendário Denzel Washington, John David está construindo sua carreira no cinema de maneira independente, sempre fugindo das associações ao pai. Ele é conhecido por longas de ação e ficção científica, como "Tenet" e "Resistência". Além de ter protagonizado um dos aclamados filmes de Spike Lee, "Infiltrados na Klan".

Antes de seguir na mesma profissão de seu pai, John David Washington era jogador de futebol americano. Ele jogava pela Universidade de Morehouse, mas uma grave lesão o afastou do esporte. Para se reerguer, ele decidiu se dedicar às artes dramáticas. Atualmente, ele tem um patrimônio equivalente a US$ 8 milhões.

Dwayne Johnson (The Rock)

"O Escorpião Rei", "Velozes e Furiosos", "O Fada do Dente", "A Múmia" e muitos longas de sucesso que compõem a trajetória de Dwayne Johnson, apelidado também de The Rock.

Ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, com uma fortuna construída por seus trabalhos no cinema e na TV, além de diversas campanhas publicitárias. Atualmente, The Rock conta com um patrimônio de pelo menos US$ 800 milhões, segundo a revista Forbes.

Antes da atuação, Dwayne se dedicava ao futebol americano no ensino médio e recebeu o convite para jogar pela Universidade de Miami, com bolsa de estudos. No entanto, uma lesão nas costas o fez desistir do sonho nos campos, mas suas habilidades de defesa abriram portas para o wrestling.

Com a ajuda de seu pai, que também foi seu treinador, Dwayne rapidamente provou seu valor em lutas e iniciou sua carreira no WWF. Sua primeira aparição cativou a todos com sua agilidade e carisma e, mais tarde, assinou contrato com a WWE.