Filme brasileiro está entre os 100 melhores dos anos 2000; veja o ranking

Para muitos cinéfilos, os anos 2000 entregaram diversos filmes que marcaram a indústria do cinema e que impactam gerações até hoje. O período foi sacudido por avanços em gêneros como ação e ficção científica, novo fôlego para os longas de suspense e o início de importantes - e lucrativas - franquias de fantasia.

Entre as inúmeras obras que contribuíram para a evolução da sétima arte, algumas foram consideradas as melhoras daquele momento. Recentemente, o site norte-americano IndieWire, especializado em cinema divulgou uma lista dos 100 melhores filmes dos anos 2000.

De acordo com a publicação, o filme "A.I. Inteligência Artificial" (2001), dirigido por Steven Spielberg, ocupa a primeira posição como o mais importante da década. Na sequência, aparecem "As Coisas Simples da Vida" (2000), de Edward Yang, em segundo lugar, e "Cidade dos Sonhos" (2001), de David Lynch, em terceiro.

Para quem não lembra, "A.I" narra a história de David, o primeiro menino-robô projetado para amar, que enfrenta uma série de desafios inesperados. O filme foi premiado com dois Oscars em 2002, vencendo nas categorias de Melhores Efeitos Especiais e Melhor Trilha Sonora Original.

Além disso, produções de renomados diretores como Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Spike Lee, Wes Anderson e Agnès Varda também figuram no ranking.

Filme brasileiro entre os melhores do ranking

Dentre tantos filmes consagrados pela crítica, há um filme brasileiro que chamou a atenção dos "gringos". O escolhido é o documentário "Jogo de Cena" (2007), de Eduardo Coutinho, que alcançou a 66ª posição.

A produção destaca a história de vida de 83 mulheres que atenderam ao anúncio de jornal. 23 delas foram selecionadas e filmadas no Teatro Glauce Rocha, em 2006. No mesmo ano várias atrizes interpretaram, a seu modo, as histórias contadas por estas mulheres, borrando as tênues linhas que separam a realidade da ficção.

Veja a seguir os 10 primeiros filmes do ranking:

“A.I. Inteligência Artificial” (2001), de Steven Spielberg

“As Coisas Simples da Vida” (2000), de Edward Yang

“Cidades dos Sonhos” (2001), de David Lynch

“2046 – Os Segredos do Amor” (2004), de Wong Kar Wai

“35 Doses de Rum” (2008), de Claire Denis

“Sangue Negro” (2007), de Paul Thomas Anderson

“As Praias de Agnès” (2008), de Agnès Varda

“Encontros e Desencontros” (2003), de Sofia Coppola

“O Que Resta do Tempo” (2009), de Elia Suleiman

“A Viagem de Chihiro” (2001), de Hayao Miyazaki

A lista completa da IndieWire dos 100 melhores filmes dos anos 2000, está disponível neste link.