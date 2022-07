Conheça as datas comemorativas e feriados de julho de 2022

O mês de julho marca o inicio do segundo semestre e das férias escolares. Julho tem feriados estaduais, como o da Revolução Constitucionalista de 1932, e datas comemorativas, como o Dia do amigo.

Julho tem espírito histórico. Em São Paulo se recorda a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado que ocorreu há exatos 90 anos, e que durou três meses. O dia 9 é feriado no estado.

Outro feriado estadual é no dia 2 de julho para os baianos. A data, conhecida como "Independência da Bahia" marcou a expulsão de portugueses, o que ajudou a consolidar a independência brasileira.

Dia do Amigo é feriado ou ponto facultativo?

O dia 20 de julho não é feriado e nem ponto facultativo. A data foi instituída pela Assembleia Geral da ONU e tem como objetivo celebrar as amizades. As pessoas se telefonam, mandam mensagens e se cumprimentam para celebrar a data comemorativa.

Veja os feriados e datas comemorativas de julho

1 - Dia Internacional do Reggae; Dia Mundial das Bibliotecas

2 - Dia do Bombeiro - o evento faz alusão ao 2 de julho de 1856, quando dom Pedro II assinou o Decreto 1.775 que criava o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte; Independência da Bahia (feriado na Bahia).

3 - Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial - celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951

4 - Dia da Independência dos Estados Unidos; Dia Internacional das Cooperativas - (data móvel) sempre comemorada no primeiro sábado de julho. Data reconhecida pela ONU

5 - Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, que está prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira

8 - Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico - a primeira data foi sancionada em 2001, pela Lei nº 10.221; e a segunda, em 2008, através da Lei nº 11.807. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país

9 - Revolução Constitucionalista de 1932 (90 anos) (feriado em São Paulo)

10 - Dia Mundial da Lei; Dia Mundial da Saúde Ocular

11 - Dia Mundial da População

12 - Dia de Malala - ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai

13 - Dia Mundial do Rock - data escolhida por conta do festival Live Aid, que aconteceu em 13 de julho de 1985; 60 anos da aprovação do 13º Salário como direito trabalhista dos brasileiros.

15 - Dia Mundial das Habilidades dos Jovens - data proposta pela ONU

17 - Dia de Proteção às Florestas no Brasil e Dia do Curupira, figura do folclore brasileiro conhecido por ser o protetor das florestas

18 - Dia Internacional Nelson Mandela - instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009 pela Fundação Nelson Mandela para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo; Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade

19 - Dia Nacional do Futebol - a data foi escolhida, em 1976, por ser a data de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul

20 - Dia Nacional do Tatuador; Dia Internacional do Amigo

22 - Dia do Cantor Lírico; Dia Mundial do Cérebro

25 - Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha; Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra; Dia Nacional do Escritor

26 - Dia dos Avós - dia festivo em louvor a Santa Ana e São Joaquim que, venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus, são considerados padroeiros dos Avós e Caseiros

27 - Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço - instituído pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço (IFHNOS) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) com o intuito de conscientizar a população

28 - Dia do Agricultor - data criada através do Decreto de Lei nº 48.630, de 27 de julho de 1960, em comemoração ao aniversário de 100 anos da fundação do Ministério da Agricultura; Dia Mundial de combate à Hepatite - após sua formação em 2007 a Aliança Mundial das Hepatites uniu a causa de diversos grupos ao redor do mundo, instituindo a data oficial.

30 - Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas - criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para conscientização em relação à situação das vítimas desse crime; Dia Internacional da Amizade - data da ONU.

31 - Inauguração da primeira sala fixa de cinema do Brasil, o Salão de Novidades Paris no Rio de Janeiro (125 anos)

