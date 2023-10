Entre os personagem da Marvel de maior destaque, um dos mais relembrados é o Homem-Aranha. Dono de uma dezena de filmes, interpretado por vários atores — entre eles Toby Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland — e presente em mais de mil histórias em quadrinho, a trajetória de Peter Parker é tida como uma das favoritas entre os fãs de super-heróis.

A primeira aparição do Homem-Aranha veio em 1962, durante a Era de Prata dos Quadrinhos. Ele foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. De lá para cá, o personagem ganhou relevância não só entre os fãs, como também financeira: é um dos super-heróis mais rentáveis da Marvel até hoje, com bilheteria global que, só pela Disney, conquistou quase U$ 4 bilhões.

Até o momento, existem 10 filmes solo do Homem-Aranha, sendo oito live-actions e duas animações. Veja abaixo a ordem cronológica dos filmes do super-herói:

Onde assistir os filmes do Homem-Aranha?

Os dez filmes da franquia do Homem-Aranha, incluindo os Avengers e Guerra Civil, estão disponíveis na Disney+.

Qual a ordem cronológica dos filmes do Homem-Aranha?

1. Homem-Aranha (2002)

Sinopse: Depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada em uma demonstração científica, o jovem nerd Peter Parker ganha superpoderes. Inicialmente, ele pretende usá-los para para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Porém, ao presenciar o assassinando de seu tio Ben e sentir-se culpado, Peter decide não mais usar seus poderes para proveito próprio e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio o psicótico Duende Verde.

Onde assistir: Disney+

2. Homem-Aranha 2 (2004)

Sinopse: O Dr. Otto Octavius é transformado em Doutor Octopus quando uma falha em uma experiência de fusão nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa. Ele culpa o Homem-Aranha pelo acidente e deseja vingança. Enquanto isso, o alter ego do herói, Peter Parker, perde seus poderes. Para complicar as coisas, o seu melhor amigo odeia o Homem-Aranha e sua amada fica noiva.

Onde assistir: Disney+

3. Homem-Aranha 3 (2007)

Sinopse: O relacionamento entre Peter Parker e Mary Jane parece estar dando certo, mas outros problemas começam a surgir. A roupa de Homem-Aranha torna-se preta e acaba controlando Peter - apesar de aumentar seus poderes, ela revela e amplia o lado obscuro de sua personalidade. Com isso, os vilões Venom e Homem-Areia tentam destruir o herói.

Onde assistir: Disney+

4. O Espetacular Homem-Aranha (2012)

Sinopse: O jovem Peter Parker quer saber mais sobre sua origem. Ele encontra uma pasta que pertenceu ao seu pai e tenta descobrir por que seus pais desapareceram. A sua busca o leva a Oscorp e ao dr. Curt Connors, que tem como alter ego o letal Lagarto.

Onde assistir: Disney+

5. O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014)

Sinopse: O jovem Peter Parker está fascinado com as habilidades que adquiriu como Homem-Aranha. Agora, ele precisa lidar com dois problemas: o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e a chegada de um vilão mais forte e poderoso, Electro.

Onde assistir: Disney+

6. Homem-Aranha: De Volta Ao Lar (2017)

Sinopse: Depois de lutar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do jovem Peter Parker voltar para casa em Nova York ao lado de sua tia May. Sob o olhar atento do mentor Tony Stark, Peter começa a abraçar sua nova identidade como Homem-Aranha e combate diariamente pequenos crimes nas redondezas. Ele acredita que encontrou a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge ameaçando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Onde assistir: Disney+

7. Homem-Aranha no Aranhaverso (2018)

Sinopse: Após ser atingido por uma teia radioativa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, se torna o Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói por baixo de um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha.

Onde assistir: Disney+

8. Homem-Aranha: Longe de casa (2019)

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Onde assistir: Disney+

9. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2019)

Sinopse: Peter Parker tem a sua identidade secreta revelada e pede ajuda ao Doutor Estranho. Quando um feitiço para reverter o evento não sai como o esperado, o Homem-Aranha e seu companheiro dos Vingadores precisam enfrentar inimigos de todo o multiverso.

Onde assistir: Disney+

10. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (2023)

Sinopse: Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é jogado no multiverso, onde ele encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência.

Onde assistir: Disney+