Como o show de Shakira já está movimentando a economia do Rio

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 11: Shakira performs onstage during Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro at Estadio Olímpico Nilton Santos on February 11, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) (Kevin Mazur /Getty Images)
Publicado em 20 de abril de 2026 às 16h27.
A proximidade do show gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, dentro do evento “Todo Mundo no Rio”, já movimenta o comércio popular da capital fluminense. No Saara, tradicional polo comercial localizado no centro do Rio de Janeiro, comerciantes oferecem camisetas, copos, bonés, bolsas e diversos outros produtos com o nome e o rosto da cantora colombiana, segundo reportagem da TV Globo.
Shakira será a atração da segunda edição do “Todo Mundo no Rio”, e a expectativa é de que o público supere o recorde registrado no ano anterior. Em 2025, Lady Gaga reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na praia. Para o show da artista latina, as estimativas apontam para aproximadamente 2,5 milhões de fãs.
A montagem do palco já está em andamento e chama atenção pelo porte e pela tecnologia envolvida. A estrutura será a maior já instalada na Praia de Copacabana, superando inclusive o palco utilizado por Lady Gaga na edição passada do evento.
O espaço terá 1.345 m², incluindo uma passarela de 25 metros de comprimento e cerca de 500 m² de painéis de LED. Para garantir melhor visibilidade ao público, o palco ficará a 2,20 metros de altura em relação à areia. Ao longo da orla, também serão instaladas 16 torres de som e vídeo, cada uma equipada com telões de 45 m², segundo o Popline.
“Esse é o maior palco que já montamos na praia de Copacabana e, com certeza, vai impressionar. Além das músicas, é um show muito visual e tecnológico”, afirmou Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, produtora responsável pelo espetáculo.
Apesar de já ter passado pelo Brasil com sua atual turnê, Shakira nunca realizou uma apresentação gratuita no Rio de Janeiro.
A artista chega ao país com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”, que já quebrou recordes em 2025. No repertório para Copacabana, além dos sucessos, estão previstas duas músicas inéditas para o público carioca: “Algo Tú”, em parceria com Beéle, e “Choka Choka”, colaboração com Anitta.