Esquenta, festas e 'after': o que fazer antes e depois do show da Lady Gaga Apresentação gratuita acontece neste sábado, 3 de maio, no Posto 2 da Praia de Copacabana, mas cidade terá eventos até dia 6

Lady Gaga: cantora deve see apresentar para 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana (Al Bello/Getty Images)