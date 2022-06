Spotify: site transforma gêneros mais ouvidos em gráficos de pizza

O aplicativo do Spotify está no cotidiano da maioria das pessoas. Quem nunca fez uma retrospectiva de músicas e artistas mais escutados durante o ano? Ou uma playlist com os sons mais marcantes de uma fase especial da vida?

Um site chamado “SpotyPie”, desenvolvido pelo estudante Darren Huang, está chamando a atenção das pessoas que consomem o aplicativo do Spotify. A página viralizou nas redes sociais, principalmente entre os apaixonados por música.

O site organiza um gráfico em formato de pizza, analisando o gosto musical do usuário na plataforma. Ele revela os estilos musicais, lista de artistas em repeat, além de mostrar uma série de “subgêneros” que quem escuta ouviu na plataforma. Basicamente, as pessoas conseguem saber quais artistas escutam mais e a frequência que se ouve.

Diversas pessoas compartilharam seus gráficos no Twitter nos últimos dias:

fiz a minha pizza do spotify e saiu essa belezura (já pode montar um festival com esse line up). pic.twitter.com/QvAirhfAK0 — me chama pra sua piscina (@zeoffline) June 9, 2022

Como acessar o SpotyPie?

Para ter acesso ao seu gráfico de pizza e compartilhar o gráfico, é necessário acessar o site de Darren Huang e permitir a autorização da coleta de dados no aplicativo.

Lembrando que a ferramenta está disponível apenas no Spotify, não funcionando em outro paralelos, como o Spotify Wrapped. O site também não permite compartilhamento instantâneo nas redes sociais, para fazer isso, você deve fazer o download da imagem e compartilhar.