'A Fazenda 18': Ana Bruna, Darlin e Lucas Bissoli disputam o chapéu nesta quarta-feira, 18 (Reprodução / TV Record)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11h44.
"A Fazenda 18" está na sua nona roça com quatro participantes em risco de eliminação. Os peões disputam uma prova para evitar o veto e o público decide quem deve sair do programa. A formação da roça foi influenciada por poderes especiais durante o jogo.
Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Darlin Ferrattry e Lucas Bissoli estão na nona roça de "A Fazenda 18", formada na noite de terça-feira, 17. Alfredo já tem lugar na votação do público, enquanto os outros três ainda disputam uma chance de escapar da berlinda.
A formação mudou com os poderes do lampião. Thaíde, o mais votado pela sede, conseguiu trocar de lugar com Darlin. O outro poder abriu uma votação entre os peões, que acabou tirando Alfredo da disputa pelo chapéu.
A fazendeira Fran Almeida mandou Alfredo Amaral para o primeiro banco. Os dois vinham discutindo ao longo da semana, e Fran já havia avisado ao empresário que pretendia indicá-lo.
Na votação da sede, Thaíde recebeu nove votos e puxou Lucas Bissoli da baia para ocupar o terceiro banco. Ana Bruna Ávila ficou por último no Resta Um e completou a formação inicial.
Vencedora da Prova de Fogo, Renata Del Bianco ficou com a Chama Vermelha e entregou a Chama Amarela a Thaíde. Com o poder, o rapper saiu da roça e escolheu Darlin Ferrattry para assumir seu lugar.
A Chama Vermelha deu à Renata o direito de escolher dois roceiros para uma votação que definiria o veto à Prova do Fazendeiro. Ela apontou Alfredo e Darlin. O empresário recebeu nove votos da sede e ficou fora da prova.
Ana Bruna, Darlin e Lucas Bissoli disputam a prova ao vivo nesta quarta-feira, 18. Quem vencer escapa da roça e assume o comando da sede. Os outros dois se juntam a Alfredo na votação do público.
A eliminação acontece na quinta-feira, 19. O público vota em quem quer que continue no reality, e o participante menos votado deixa o programa.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.