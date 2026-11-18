Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Darlin Ferrattry e Lucas Bissoli estão na nona roça de "A Fazenda 18", formada na noite de terça-feira, 17. Alfredo já tem lugar na votação do público, enquanto os outros três ainda disputam uma chance de escapar da berlinda.

A formação mudou com os poderes do lampião. Thaíde, o mais votado pela sede, conseguiu trocar de lugar com Darlin. O outro poder abriu uma votação entre os peões, que acabou tirando Alfredo da disputa pelo chapéu.

Como foi formada a nona roça de 'A Fazenda 18'?

A fazendeira Fran Almeida mandou Alfredo Amaral para o primeiro banco. Os dois vinham discutindo ao longo da semana, e Fran já havia avisado ao empresário que pretendia indicá-lo.

Na votação da sede, Thaíde recebeu nove votos e puxou Lucas Bissoli da baia para ocupar o terceiro banco. Ana Bruna Ávila ficou por último no Resta Um e completou a formação inicial.

Vencedora da Prova de Fogo, Renata Del Bianco ficou com a Chama Vermelha e entregou a Chama Amarela a Thaíde. Com o poder, o rapper saiu da roça e escolheu Darlin Ferrattry para assumir seu lugar.

A Chama Vermelha deu à Renata o direito de escolher dois roceiros para uma votação que definiria o veto à Prova do Fazendeiro. Ela apontou Alfredo e Darlin. O empresário recebeu nove votos da sede e ficou fora da prova.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro e quando é a eliminação?

Ana Bruna, Darlin e Lucas Bissoli disputam a prova ao vivo nesta quarta-feira, 18. Quem vencer escapa da roça e assume o comando da sede. Os outros dois se juntam a Alfredo na votação do público.

A eliminação acontece na quinta-feira, 19. O público vota em quem quer que continue no reality, e o participante menos votado deixa o programa.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.