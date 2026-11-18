Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nesta edição, uma questão de matemática aplicada no segundo dia de provas foi anulada pelo instituto.

O item abordava um campeonato de futebol e apresentava uma inconsistência nos dados do enunciado. A anulação ocorre após questionamentos sobre a possibilidade de chegar a uma resposta válida a partir das informações apresentadas.

Os participantes podem consultar os documentos dos dois dias de aplicação no site oficial do Inep. Para conferir as respostas, é necessário selecionar o dia de aplicação e a cor do caderno de questões recebido.

Qual questão do Enem 2026 foi anulada?

A questão anulada pertence à prova de matemática do segundo dia do Enem 2026 e apresentava um problema envolvendo um campeonato de futebol.

A inconsistência estava relacionada ao cálculo das variáveis x e y. O estudante que calculou os dois valores separadamente conseguia chegar a uma das alternativas disponíveis. No entanto, o resultado indicava uma diferença entre o número de gols marcados e o de gols sofridos na competição.

Já quem calculou apenas uma das variáveis e utilizou a lógica para encontrar o valor da outra não conseguiu chegar a nenhuma das alternativas apresentadas.

Questão sobre canteiros foi mantida pelo Inep

Outra questão de matemática também gerou questionamentos de professores, mas foi mantida no gabarito oficial.

O item abordava o cálculo de medidas de canteiros com base no teorema de Pitágoras. Segundo as críticas, a composição da imagem que acompanhava o enunciado poderia ter prejudicado a interpretação dos candidatos.

O problema estaria na representação visual dos retângulos: o lado que aparecia maior no desenho do canteiro III apresentava, de acordo com os dados calculados, uma medida menor do que o lado aparentemente mais curto.

Com isso, candidatos que utilizaram a figura como referência poderiam ter sido induzidos ao erro.

Acertar mais questões significa ter uma nota maior?

Não necessariamente. Embora o gabarito permita que os candidatos confiram quantas questões acertaram, a quantidade de respostas corretas não determina, sozinha, a nota final do Enem.

Isso acontece porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera, além do número de acertos, a coerência do desempenho do participante em relação ao nível de dificuldade das questões.

Na prática, dois candidatos que acertarem exatamente a mesma quantidade de perguntas podem obter notas diferentes.

Um estudante que acerta questões consideradas difíceis, mas erra muitas das mais fáceis, por exemplo, pode receber uma pontuação menor do que outro candidato com o mesmo número de acertos, mas com um padrão de respostas considerado mais coerente pela metodologia.

Por isso, o gabarito serve como uma referência para conferir o desempenho na prova, mas não permite calcular com precisão a pontuação final.

Quando sai o resultado do Enem 2026?

As notas individuais do Enem 2026 serão divulgadas em 18 de janeiro de 2027, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A partir dos resultados, os participantes poderão concorrer a vagas em instituições de ensino superior por meio de processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem 2026 teve 5 milhões de inscritos

Segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação, o Enem 2026 registrou 5,05 milhões de inscrições confirmadas, crescimento de 42,4% em comparação com 2022. É o maior número de participantes confirmados desde 2021.

A participação de concluintes do ensino médio da rede pública também aumentou. O índice passou de 53,8%, em 2025, para 65% em 2026, o equivalente a 250 mil estudantes presentes a mais em relação à edição anterior.

O exame contabilizou ainda mais de 138 mil atendimentos e a oferta de 226 mil recursos de acessibilidade. Cerca de 2,5 milhões de inscritos têm 17 ou 18 anos, enquanto 2,3 milhões concluirão o ensino médio neste ano.

Quando será a reaplicação do Enem 2026?

Os participantes que tiveram a realização das provas prejudicada por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante.

Candidatos de municípios afetados por questões climáticas e desastres naturais que comprometeram a aplicação também têm direito de solicitar uma nova prova, mediante análise do Inep.

As reaplicações estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. Cada participante realizará apenas a prova correspondente ao dia em que sua participação foi inviabilizada, desde que o pedido seja aprovado pelo instituto.