Show dos Jonas Brothers em SP: como funciona a fila virtual da Ticketmaster?

Os Jonas Brothers anunciaram um show no Brasil em 2026, com apresentação marcada para o dia 13 de maio, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda de ingressos começa às 10h desta terça-feira, 3, pela internet, e ao meio-dia na bilheteria física, segundo a organização do evento.

O trio retorna ao Brasil após dois anos com a turnê “JONAS20 – GREETINGS FROM YOUR HOMETOWN”.

Como funciona a fila da Ticketmaster?

A Ticketmaster utiliza um sistema de Sala de Espera e Fila Virtual para organizar o acesso aos ingressos em eventos de alta procura.

A Sala de Espera é ativada antes do horário oficial de início das vendas. Nessa etapa, o sistema controla o volume de acessos enquanto a fila ainda não está aberta. O objetivo é evitar sobrecarga no site e preparar a distribuição dos usuários.

No momento exato do início das vendas, a Fila Virtual é acionada. Todas as pessoas que estavam na Sala de Espera são inseridas de forma aleatória na fila. A ordem não depende do horário de entrada, desde que o acesso tenha ocorrido dentro do período da Sala de Espera.

Esse processo é operado pela tecnologia da empresa Queue-it, que inclui mecanismos de segurança para identificar e bloquear robôs. Segundo a Ticketmaster, o sistema impede vantagens artificiais e assegura condições iguais de compra.

Durante a permanência na fila, o usuário recebe atualizações em tempo real sobre a disponibilidade de ingressos e setores. A posição exata na fila não é exibida, pois fatores como acessos por um mesmo endereço IP e compras não concluídas podem distorcer a percepção real da oferta.

Quando chega a vez do comprador, o acesso é liberado para a seleção dos ingressos. As entradas ficam temporariamente reservadas apenas após a confirmação no carrinho, sendo necessário concluir o pagamento para garantir a compra.

Quando começa a venda dos ingressos?

A venda dos ingressos será dividida em três etapas, todas realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera.

A primeira fase, a Pré-venda Private & Select, ocorre nesta terça, a partir das 10h, exclusiva para clientes Santander com cartões Infinite, American Express Premium e Black.

No dia 4, tem início a Pré-venda Santander Geral, nos mesmos horários, aberta a todos os clientes do banco com cartão de crédito.

A venda geral será iniciada na quinta-feira, 5, também às 10h.

Show dos Jonas Brothers em São Paulo

A apresentação acontece no Estádio Allianz Parque, com abertura dos portões às 16h e início do show previsto para 20h30. O DJ Deleasa, cunhado de Kevin Jonas, foi confirmado como atração de abertura.

Preços, setores e condições de compra

Os ingressos custam a partir de R$ 210, valor da meia-entrada para arquibancada, e chegam a R$ 850 na inteira da pista premium. Também há pacotes VIP, com valores que ultrapassam R$ 4 mil, incluindo benefícios como entrada antecipada, áreas exclusivas e serviços personalizados.

Clientes Santander podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais consumidores, o parcelamento é de três vezes sem juros ou até oito vezes com juros.