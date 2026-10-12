'A Fazenda 18': veja o calendário da semana e as próximas dinâmicas

'A Fazenda 18': peões se reorganizam após a última eliminação, enquanto o público acompanha as próximas etapas do jogo (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07h38.
A semana de "A Fazenda 18" começa na segunda-feira, 12 de outubro, com novas expectativas para os participantes após a eliminação de Renê Thristan. O reality rural da Record terá mais uma sequência de atividades que pode mudar as alianças e definir os próximos rumos da competição.
A programação semanal prevê dinâmicas de apontamento, formação da Roça, Prova do Fazendeiro, eliminação, festa e Prova de Fogo. Cada etapa tem influência na convivência entre os peões e na disputa pelo prêmio.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.