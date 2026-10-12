Polícia investiga dois jovens suspeitos de usarem robô para agressão sexual

Modelo que foi apreendido pela polícia alemã (Divulgação Polícia Colônia)
Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15h59.
Última atualização em 12 de outubro de 2026 às 16h04.
A polícia da Alemanha investiga dois jovens, de 16 e 19 anos, suspeitos de utilizarem um robô humanoide para cometer uma agressão sexual contra uma adolescente de 16 anos e transmitirem a cena ao vivo pelas redes sociais. O caso aconteceu na noite de sábado, na cidade de Colônia.
De acordo com as autoridades, a vítima estava acompanhada de duas amigas quando foi abordada por um robô com cerca de 1,2 metro de altura. Segundo o relato policial, o equipamento teria tocado as nádegas da adolescente e realizado movimentos considerados de conotação sexual.
A investigação aponta que o jovem de 16 anos seria o proprietário do robô, enquanto ele e o suspeito de 19 anos teriam gravado a ação, transmitido as imagens ao vivo nas redes sociais e comentado o episódio durante a exibição.
Imagens que circulam no TikTok mostram um robô humanoide nas cores vermelha e dourada ao lado de dois homens. No vídeo, o dispositivo aparece se aproximando da adolescente, que reage gritando e se afastando do local.
Após as denúncias, os policiais localizaram o robô escondido no porta-malas de um veículo. O equipamento foi apreendido, assim como dois celulares pertencentes aos suspeitos.
Os dois jovens seguem sob investigação, enquanto as autoridades alemãs apuram as circunstâncias do caso e a possível responsabilidade criminal dos envolvidos.
Um cão-robô desenvolvido por engenheiros sul-coreanos conseguiu completar os 42,2 quilômetros de uma maratona sem colisões ou superaquecimento. Batizado de RAIBO2, o equipamento terminou a prova com mais de um terço da bateria ainda disponível.
O robô participou da Maratona do Caqui Seco de Sangju, na Coreia do Sul, em 2024. Os detalhes do projeto e do desempenho durante o percurso foram publicados na última quarta-feira, 23, na revista científica Nature.
Além de testar a resistência da máquina em uma situação real, a prova permitiu avaliar soluções desenvolvidas para reduzir o consumo de energia de robôs com pernas, uma das principais limitações para seu uso em percursos longos.
Parte do desempenho veio do treinamento realizado antes da maratona. Os pesquisadores recorreram ao aprendizado por reforço, técnica na qual determinadas ações recebem recompensas durante uma simulação computacional.
O sistema favorecia movimentos em que o RAIBO2 apoiava as patas suavemente no chão, sem escorregar ou superaquecer. Com o processo, os engenheiros buscaram desenvolver uma marcha mais estável e consistente, ao mesmo tempo que reduziam o desperdício de energia durante o deslocamento.
O treinamento também precisava preparar a máquina para condições encontradas fora do laboratório. O percurso da prova tinha curvas, desníveis e superfícies escorregadias, além da presença de corredores humanos.
A polícia alemã investiga o uso de um robô humanoide em uma suspeita de agressão sexual contra uma adolescente de 16 anos em Colônia. Segundo as autoridades, o equipamento teria tocado as nádegas da vítima e realizado movimentos de conotação sexual.
Dois jovens, de 16 e 19 anos, são investigados pela polícia alemã. O adolescente de 16 anos seria o proprietário do robô, enquanto ambos são suspeitos de gravar, transmitir ao vivo e comentar a ação nas redes sociais.
O episódio aconteceu na noite de sábado, na cidade de Colônia, na Alemanha. A adolescente estava acompanhada de duas amigas quando foi abordada pelo equipamento, que tinha aproximadamente 1,2 metro de altura.
Segundo a investigação policial, os suspeitos teriam transmitido a ação ao vivo nas redes sociais. Imagens que circulam no TikTok mostram um robô vermelho e dourado se aproximando da adolescente, que reage gritando e se afastando.
A polícia encontrou o robô humanoide escondido no porta-malas de um veículo. O equipamento foi apreendido junto com dois celulares dos suspeitos. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do episódio e a possível responsabilidade criminal dos envolvidos.
Com informações da AFP