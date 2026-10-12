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Apoiadores de Lula ocupam quarteirões em Copacabana durante ato

Sem a presença do presidente, que cumpriu agenda em Brasília, aliados e militantes mobilizam eleitores para o segundo turno

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Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15h46.

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Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ocuparam diversos quarteirões da Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, 12.

O ato foi organizado por lideranças aliadas para reforçar a mobilização na capital fluminense, enquanto o petista permaneceu em Brasília para compromissos religiosos pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, como uma missa reservada na capela do Palácio da Alvorada.

A caminhada na orla carioca reuniu parlamentares como a deputada federal reeleita Jandira Feghali (PCdoB) e a ex-governadora Benedita da Silva (PT). Com bandeiras, adesivos e faixas, os militantes entoaram palavras de ordem em defesa da soberania nacional e exibiram cartazes com críticas ao adversário no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL), e a pautas recentes do debate político, como o combate às plataformas de apostas online (bets) e investigações no setor financeiro.

Programação e agenda no Rio de Janeiro

A programação na orla de Copacabana contou com trios elétricos e apresentações de baterias universitárias. Para o período da tarde, a agenda de campanha no Rio previu um encontro com representantes do samba e do carnaval carioca em frente aos Arcos da Lapa, no Centro da cidade, com a presença do deputado eleito Marcelo Freixo (PT) e do carnavalesco Leandro Vieira.

O ato no Rio de Janeiro ocorre no mesmo final de semana em que a campanha petista realizou uma grande mobilização na Avenida Paulista, em São Paulo, onde Lula discursou ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de ministros de Estado. A intensificação dos eventos de rua conduzidos pela militância busca reverter a vantagem obtida por Flávio Bolsonaro na votação do primeiro turno, quando o senador alcançou 47% dos votos válidos contra 45% do atual presidente.

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