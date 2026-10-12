Como construir uma fintech do zero e atingir o breakeven sem inflar a operação

RESUMO ＋ As fintechs de crédito no Brasil chegaram a uma fase de maturidade onde o foco no breakeven se tornou essencial desde a concepção do negócio. O estudo Fintechs de Crédito Digital 2026, da empresa PwC Brasil e da instituição ABCD, mostra forte expansão de operações existentes. Para o sucesso no setor, é vital aliar times multidisciplinares e tecnologia sem inflar despesas estruturais.

Por Felipe Sabino, CEO da Aurex*

O mercado brasileiro de fintechs já passou da fase em que o crescimento, sozinho, serve como prova de sucesso.

O estudo Fintechs de Crédito Digital 2026, da PwC Brasil e da ABCD, mostra que cerca de 40 empresas pesquisadas concederam R$53,8 bilhões em crédito em 2025, alta de 51%, e chegaram a 94,9 milhões de clientes pessoa física.

Mais interessante: 82% da expansão veio de operações já existentes. É um sinal de maturidade. Crescer melhor começa então a importar tanto quanto crescer mais.

Para quem constrói uma fintech do zero, o breakeven não pode ser um problema para depois.

Ele começa nas decisões anteriores ao lançamento como qual dor estamos resolvendo, para quem, quanto custa entregar a solução e se existe disposição real para pagar por ela.

Na minha experiência pessoal, a validação foi rápida porque o produto nasceu de uma dor que já conhecíamos. Os clientes já existiam e pudemos testar a solução desde o início.

Isso encurta um caminho conhecido de forma reversa por muitas startups: primeiro elas constroem, depois procuram quem precisa daquilo que foi construído.

Vejo que o produto deveria nascer menos de uma tese e mais de uma fricção real do cliente.

Time enxuto e eficiência com inteligência artificial

O segundo ponto é gente. Time enxuto não é simplesmente time pequeno. É reunir profissionais multidisciplinares, com autonomia, capacidade de execução e compromisso com o mesmo objetivo de longo prazo.

Quando esse grupo está junto de verdade, negócio, tecnologia, operação e visão de cliente deixam de funcionar em silos.

Para nós, foi essencial combinar um time de alto desempenho com tecnologia capaz de ampliar a capacidade de cada pessoa.

É aí então que a inteligência artificial e automação entram e fazem a diferença. Não apenas como funcionalidades, mas como instrumentos de eficiência.

Em serviços financeiros, podem reduzir tarefas repetitivas, acelerar análises e onboarding e liberar profissionais para decisões mais estratégicas e relacionamento com clientes.

Equilibrando os custos e a busca pelo lucro

A conta precisa ser simples: o volume deve conseguir crescer sem exigir que equipe e custo cresçam no mesmo ritmo. Tecnologia, porém, não corrige uma economia unitária ruim.

Métricas como CAC, LTV, margem de contribuição e prazo de retorno do cliente precisam ser acompanhados cedo.

Crescer adquirindo clientes que custam mais do que devolvem em margem é apenas uma forma mais rápida de aumentar o prejuízo.

Para além de tudo isso, olhar somente uma média é perigoso, pois esses indicadores precisam ser entendidos por canal e perfil de cliente. Também é preciso escolher o que realmente vale construir.

Infraestrutura, liquidação, identidade, prevenção a fraude e outras camadas podem exigir parceiros especializados.

A pergunta não é “o que conseguimos fazer internamente?”, mas “o que precisa ser nosso para gerar vantagem?”. Capital e tempo de engenharia são recursos escassos.

Controles desde o início evitam gargalos

Já risco, governança e compliance não podem ser terceirizados como preocupação. Em serviços financeiros, regulação faz parte da arquitetura do negócio.

Estruturar controles depois que a operação já ganhou volume custa mais e pode se tornar justamente o gargalo que impede a escala.

Chegar cedo ao breakeven, portanto, tem menos a ver com cortar despesas indiscriminadamente e mais com foco.

É preciso saber qual problema merece ser resolvido, quais pessoas precisam estar na mesa, onde a tecnologia cria alavancagem e quais custos realmente fazem a operação avançar.

Crescer de forma saudável exige uma disciplina pouco glamourosa, mas decisiva: extrair mais da estrutura que já existe antes de simplesmente aumentá-la.

*Com mais de 12 anos de experiência em câmbio e pagamentos internacionais, Felipe Sabino é CEO e cofundador da Aurex, fintech especializada em câmbio corporativo. Passou por instituições como Itaú BBA, XP Inc e Montebravo. Antes de fundar a Aurex, atuou em operações de M&A e serviços financeiros no setor de fintechs e pagamentos digitais.