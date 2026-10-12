SporTV e Paramount+ garantem o último pacote de direitos e transmitirão Libertadores até 2030

RESUMO | A Confederação Sudamericana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira, 9, os detalhes finais da venda dos direitos de transmissão da Copa Libertadores para o ciclo compreendido entre 2027 e 2030, oficializando que o canal fechado SporTV e o serviço de streaming Paramount+ ficarão encarregados do chamado "Pacote C".

O cenário de exibição do principal torneio de clubes do continente sul-americano está oficialmente completo para o próximo ciclo quadrienal. A Conmebol anunciou o desfecho da negociação dos direitos de transmissão da Copa Libertadores para o período entre 2027 e 2030. O Paramount+ e o canal por assinatura SporTV (pertencente ao Grupo Globo) uniram-se para adquirir o "Pacote C" da competição.

Posicionados para abranger diferentes janelas de consumo esportivo, os dois veículos dividirão a exibição de 41 jogos por temporada, assegurando cobertura que vai desde as fases preliminares e eliminatórias até os embates decisivos do torneio.

A divisão do "Pacote C" e a estratégia das emissoras

Pelo acordo formalizado com a entidade sul-americana, o pacote compartilhado entre o serviço de streaming e o canal esportivo por assinatura prevê uma distribuição equilibrada de confrontos ao longo de todo o calendário competitivo:

Fases preliminares e grupos: Exibição de partidas selecionadas das fases iniciais, além de 24 confrontos exclusivos da fase de grupos. Mata-mata e grande final: Transmissão de duas partidas das oitavas de final, um duelo das quartas de final, uma das semifinais compartilhadas e a grande decisão da competição — esta última com exibição simultânea por todos os parceiros oficiais de mídia da Conmebol.



Enquanto o Paramount+ renova sua presença na competição após ter operado como único detentor do pacote no ciclo que se encerra no final de 2026, o SporTV vai retornar a transmitir o torneio sul-americano. "A Libertadores é a competição mais importante do futebol sul-americano. Voltar a contar com o torneio no Sportv, ao lado de um portfólio que reúne futebol nacional, modalidades olímpicas, Fórmula 1, NFL e grandes eventos esportivos, é motivo de muita alegria", comemorou Eduardo Gabbay, diretor de canais de esporte da Globo, em declaração ao Globoesporte.com.

O mapa completo de transmissão da Libertadores (2027-2030)

Com a definição do último pacote, o ecossistema de exibição da Libertadores para o ciclo 2027-2030 fica estruturado da seguinte forma no Brasil:

TV aberta: Exibição exclusiva garantida pela TV Globo.

Exibição exclusiva garantida pela TV Globo. YouTube / Simulcast: A GeTV continuará transmitindo um jogo por rodada em transmissão simultânea com a TV aberta.

A GeTV continuará transmitindo um jogo por rodada em transmissão simultânea com a TV aberta. TV fechada (Principal): A ESPN assegurou o pacote principal de transmissão por assinatura.

A ESPN assegurou o pacote principal de transmissão por assinatura. TV fechada e streaming (Pacote C): Dividido entre SporTV e Paramount+.

Além da competição masculina principal, o Grupo Globo também assegurou os direitos de exibição para torneios associados, como a Libertadores Feminina, a categoria Sub-20, as modalidades de futsal (masculino e feminino) e o futebol de areia.

O que foi definido no último pacote de transmissão da Libertadores?

A Conmebol alocou o "Pacote C" para o SporTV e o Paramount+, que exibirão 41 jogos por temporada entre 2027 e 2030.

Quais partidas estão incluídas neste pacote compartilhado?

O acordo abrange fases preliminares, 24 jogos da fase de grupos, duas oitavas, uma quartas, uma semifinal compartilhada e a final.

Quais emissoras transmitirão a Libertadores no ciclo 2027-2030?

O torneio será exibido pela TV Globo (aberta), GeTV (YouTube), ESPN (TV fechada principal), além de SporTV e Paramount+ (Pacote C).

O Paramount+ já transmitia a competição?

Sim, o serviço de streaming já detinha os direitos do pacote no ciclo anterior que se encerra no final de 2026, passando agora a dividi-lo com o canal do Grupo Globo.