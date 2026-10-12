SporTV e Paramount+ garantem o último pacote de direitos e transmitirão Libertadores até 2030

Libertadores voltará para a Sportv e Grupo Globo é o grande vencedor da nova divisão de direitos da competição. (Federico Peretti/NurPhoto/Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16h06.
RESUMO | A Confederação Sudamericana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira, 9, os detalhes finais da venda dos direitos de transmissão da Copa Libertadores para o ciclo compreendido entre 2027 e 2030, oficializando que o canal fechado SporTV e o serviço de streaming Paramount+ ficarão encarregados do chamado "Pacote C".
O cenário de exibição do principal torneio de clubes do continente sul-americano está oficialmente completo para o próximo ciclo quadrienal. A Conmebol anunciou o desfecho da negociação dos direitos de transmissão da Copa Libertadores para o período entre 2027 e 2030. O Paramount+ e o canal por assinatura SporTV (pertencente ao Grupo Globo) uniram-se para adquirir o "Pacote C" da competição.
Posicionados para abranger diferentes janelas de consumo esportivo, os dois veículos dividirão a exibição de 41 jogos por temporada, assegurando cobertura que vai desde as fases preliminares e eliminatórias até os embates decisivos do torneio.
Pelo acordo formalizado com a entidade sul-americana, o pacote compartilhado entre o serviço de streaming e o canal esportivo por assinatura prevê uma distribuição equilibrada de confrontos ao longo de todo o calendário competitivo:
Enquanto o Paramount+ renova sua presença na competição após ter operado como único detentor do pacote no ciclo que se encerra no final de 2026, o SporTV vai retornar a transmitir o torneio sul-americano. "A Libertadores é a competição mais importante do futebol sul-americano. Voltar a contar com o torneio no Sportv, ao lado de um portfólio que reúne futebol nacional, modalidades olímpicas, Fórmula 1, NFL e grandes eventos esportivos, é motivo de muita alegria", comemorou Eduardo Gabbay, diretor de canais de esporte da Globo, em declaração ao Globoesporte.com.
Com a definição do último pacote, o ecossistema de exibição da Libertadores para o ciclo 2027-2030 fica estruturado da seguinte forma no Brasil:
Além da competição masculina principal, o Grupo Globo também assegurou os direitos de exibição para torneios associados, como a Libertadores Feminina, a categoria Sub-20, as modalidades de futsal (masculino e feminino) e o futebol de areia.
A Conmebol alocou o "Pacote C" para o SporTV e o Paramount+, que exibirão 41 jogos por temporada entre 2027 e 2030.
O acordo abrange fases preliminares, 24 jogos da fase de grupos, duas oitavas, uma quartas, uma semifinal compartilhada e a final.
O torneio será exibido pela TV Globo (aberta), GeTV (YouTube), ESPN (TV fechada principal), além de SporTV e Paramount+ (Pacote C).
Sim, o serviço de streaming já detinha os direitos do pacote no ciclo anterior que se encerra no final de 2026, passando agora a dividi-lo com o canal do Grupo Globo.