GTA 6: o que se sabe sobre o possível novo vazamento do jogo

O grupo Cyberleek divulgou no domingo um suposto vazamento de GTA 6 com cerca de cinco minutos de cenas inéditas de Lucia no mundo aberto do jogo. O vídeo mostra Vice City, outras regiões de Leonida, veículos, combates, interações com personagens e a protagonista nua, conteúdo ainda não apresentado oficialmente pela empresa Rockstar Games.

Um possível novo vazamento envolvendo GTA 6 voltou a movimentar a comunidade de jogadores neste fim de semana. O grupo conhecido como Cyberleek divulgou um vídeo inédito que mostra a personagem Lucia explorando diferentes áreas do mundo aberto do jogo, além de exibir mecânicas e cenas de jogabilidade que ainda não haviam sido apresentadas oficialmente pela Rockstar Games.

A gravação, com aproximadamente cinco minutos de duração, foi publicada no domingo e traz sequências de exploração, deslocamento por veículos, interações com personagens não jogáveis e momentos de combate, além de trazer Lucia completamente nua. O material também apresenta trechos ambientados em Vice City e em outras regiões do estado fictício de Leonida, cenário principal da nova edição da franquia.

O vazamento faz parte de uma série de divulgações não autorizadas atribuídas ao Cyberleek, que nas últimas semanas vem publicando conteúdos supostamente relacionados ao aguardado título da Rockstar. Entre os materiais divulgados anteriormente também estariam imagens envolvendo o coprotagonista Jason e outros elementos do desenvolvimento do jogo.

Além da divulgação dos vídeos, o grupo afirma possuir uma versão funcional de GTA 6 e ameaça divulgar ainda mais conteúdo caso determinadas metas financeiras ligadas a uma criptomoeda promovida pelos responsáveis sejam alcançadas. Segundo as publicações, os envolvidos também exigem que a Take-Two Interactive reveja decisões relacionadas à distribuição do jogo, incluindo a ausência de uma edição física.

Novo vídeo mostra mais do mundo aberto de GTA 6

O material divulgado pelo Cyberleek rapidamente se espalhou pelas redes sociais e fóruns especializados. Nas imagens, Lucia aparece explorando diferentes ambientes da cidade, dirigindo veículos e interagindo com o cenário.

Especialistas e membros da comunidade levantaram hipóteses sobre a origem das imagens. Entre elas está a possibilidade de o vídeo ter sido extraído de ferramentas de desenvolvimento ou de versões internas utilizadas para testes, o que explicaria comportamentos incomuns ou a ausência de determinadas reações de personagens presentes no ambiente - como o caso da própria Lucia nua.

Outra teoria aponta que as gravações podem ter sido capturadas em uma versão preliminar do projeto, quando parte dos sistemas de inteligência artificial e interação ainda não estava totalmente implementada.

Grupo ameaça divulgar versão completa do jogo

O aspecto que mais preocupa a indústria, no entanto, está relacionado às alegações do Cyberleek de que possui acesso a uma versão funcional do título.

De acordo com o site VGC, o Cyberleek afirmou que divulgará uma versão funcional de GTA 6 caso a criptomoeda associada ao grupo alcance uma capitalização de mercado de US$ 30 milhões. O leaker também teria dado à Take-Two uma alternativa para evitar o vazamento: publicar GTA 6 em mídia física e pedir desculpas publicamente por optar pelo lançamento exclusivamente digital.

Take-Two amplia investigação sobre os vazamentos

Os sucessivos vazamentos levaram a Take-Two Interactive, controladora da Rockstar Games, a intensificar medidas para identificar os responsáveis pela divulgação dos materiais.

Segundo relatos da imprensa especializada, a empresa tem recorrido a instrumentos jurídicos para obter informações de plataformas utilizadas para compartilhamento dos conteúdos. Entre as medidas estariam solicitações direcionadas a serviços como Discord e YouTube, com o objetivo de rastrear possíveis envolvidos.

A Rockstar Games ainda não comentou oficialmente os novos vazamentos.

Lançamento segue previsto para novembro

Mesmo diante da sequência de vazamentos, o cronograma de lançamento não foi alterado. Atualmente, GTA 6 segue previsto para chegar ao mercado em 19 de novembro de 2026, com versões confirmadas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.