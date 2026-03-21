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Como Chuck Norris abriu mão da carreira por amor

Astro deixou Hollywood em 2017 para cuidar da esposa após complicações de saúde

Chuck Norris: ator morreu na quinta-feira, 19

Chuck Norris: ator morreu na quinta-feira, 19

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 09h17.

Conhecido por personagens indestrutíveis no cinema, Chuck Norris tomou uma decisão fora do roteiro em 2017: interrompeu a carreira para cuidar da esposa.

O ator deixou projetos em Hollywood para acompanhar de perto o tratamento de Gena O’Kelley, que enfrentava problemas de saúde após complicações associadas a um exame médico.

Segundo Norris, a condição exigiu internações frequentes e cuidados contínuos, o que motivou a mudança de prioridade.

Decisão pessoal acima da carreira

O ator afirmou que abandonou a atuação para dedicar integralmente seu tempo à recuperação da esposa.

A escolha marcou uma ruptura com décadas de atuação em filmes de ação e televisão, onde construiu uma imagem de resistência e força.

Até então, sua última participação relevante no cinema havia sido em “Os Mercenários 2”, lançado em 2012.

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