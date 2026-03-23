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Morre ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin aos 88 anos

Jospin exerceu o cargo de chefe de Governo da França de 1997 a 2002

Lionel Jospin: político foi primeiro-secretário do Partido Socialista de 1981 a 1988 e de 1995 a 1997 (Jack GUEZ/AFP)

Lionel Jospin: político foi primeiro-secretário do Partido Socialista de 1981 a 1988 e de 1995 a 1997 (Jack GUEZ/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 07h32.

O ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin morreu no domingo, 22, aos 88 anos, afirmou a família do político à AFP.

Jospin exerceu o cargo de chefe de Governo de 1997 a 2002 e foi primeiro-secretário do Partido Socialista de 1981 a 1988 e de 1995 a 1997.

Também concorreu, sem sucesso, às eleições presidenciais de 1995 e de 2002.

*Com informações da AFP

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