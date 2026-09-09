Lauren Jauregui remarca shows no Rio e em BH; SP segue em setembro

Lauren Jauregui: cantora remarcou shows no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte para setembroe (Divulgação)
Repórter
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15h11.
Lauren Jauregui remarcou os shows que fará no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte durante sua passagem pelo Brasil em setembro.
As duas apresentações em São Paulo permanecem confirmadas para o dia 19. Ao todo, serão cinco shows da turnê "One Night With Lauren Jauregui" no país.
Em São Paulo, a cantora se apresenta no Cine Joia, no dia 19 de setembro, em duas sessões, às 16h30 e às 20h. No Rio, os shows acontecem no Teatro Clara Nunes, em 21 de setembro, às 19h e às 20h.
A passagem pelo país termina em Belo Horizonte, com uma apresentação no Auditório Ouro Preto, em 22 de setembro, às 20h.
São Paulo
19 de setembro de 2026
Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade
Shows: 16h30 e 20h
Classificação: 16 anos
Ingressos: Ingresse
Rio de Janeiro
21 de setembro de 2026
Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Shows: 19h e 20h
Classificação: 16 anos
Ingressos: Ingresse
Belo Horizonte
22 de setembro de 2026
Auditório Ouro Preto, Av. Cristiano Machado, 4001, Ipiranga
Show: 20h
Classificação: 16 anos
Há ainda opções de VIP Upgrade, com modalidades que incluem foto individual, autógrafo, entrada antecipada e credencial comemorativa.