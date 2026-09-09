Lauren Jauregui remarca shows no Rio e em BH; SP segue em setembro

Lauren Jauregui remarcou os shows que fará no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte durante sua passagem pelo Brasil em setembro.

As duas apresentações em São Paulo permanecem confirmadas para o dia 19. Ao todo, serão cinco shows da turnê "One Night With Lauren Jauregui" no país.

Em São Paulo, a cantora se apresenta no Cine Joia, no dia 19 de setembro, em duas sessões, às 16h30 e às 20h. No Rio, os shows acontecem no Teatro Clara Nunes, em 21 de setembro, às 19h e às 20h.

A passagem pelo país termina em Belo Horizonte, com uma apresentação no Auditório Ouro Preto, em 22 de setembro, às 20h.

Serviço

São Paulo

19 de setembro de 2026

Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Shows: 16h30 e 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: Ingresse

Rio de Janeiro

21 de setembro de 2026

Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Shows: 19h e 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: Ingresse

Belo Horizonte

22 de setembro de 2026

Auditório Ouro Preto, Av. Cristiano Machado, 4001, Ipiranga

Show: 20h

Classificação: 16 anos

Há ainda opções de VIP Upgrade, com modalidades que incluem foto individual, autógrafo, entrada antecipada e credencial comemorativa.