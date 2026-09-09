Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Lauren Jauregui remarca shows no Rio e em BH; SP segue em setembro

Ex-integrante do Fifth Harmony se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte com a turnê 'One Night With Lauren Jauregui'

Lauren Jauregui: cantora remarcou shows no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte para setembroe (Divulgação)

Lauren Jauregui: cantora remarcou shows no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte para setembroe (Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15h11.

Priorizar nos meus resultados Google

Lauren Jauregui remarcou os shows que fará no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte durante sua passagem pelo Brasil em setembro.

As duas apresentações em São Paulo permanecem confirmadas para o dia 19. Ao todo, serão cinco shows da turnê "One Night With Lauren Jauregui" no país.

Em São Paulo, a cantora se apresenta no Cine Joia, no dia 19 de setembro, em duas sessões, às 16h30 e às 20h. No Rio, os shows acontecem no Teatro Clara Nunes, em 21 de setembro, às 19h e às 20h.

A passagem pelo país termina em Belo Horizonte, com uma apresentação no Auditório Ouro Preto, em 22 de setembro, às 20h.

Serviço

São Paulo
19 de setembro de 2026
Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade
Shows: 16h30 e 20h
Classificação: 16 anos

Ingressos: Ingresse

Rio de Janeiro
21 de setembro de 2026
Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Shows: 19h e 20h
Classificação: 16 anos

Ingressos: Ingresse

Belo Horizonte
22 de setembro de 2026
Auditório Ouro Preto, Av. Cristiano Machado, 4001, Ipiranga
Show: 20h
Classificação: 16 anos

Há ainda opções de VIP Upgrade, com modalidades que incluem foto individual, autógrafo, entrada antecipada e credencial comemorativa.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaCantores

Mais de Pop

Quer começar a ler os livros do Raphael Montes? Veja a ordem indicada pelo próprio autor

A 'maldição dos sete anos' dos grupos de K-pop acabou?

Oasis: documentário sobre reconciliação de Noel e Liam Gallagher chega aos cinemas

'Harry Potter': realme e Warner Bros lançam celular para os potterheads

Mais na Exame

Esporte

Nova franquia da NBA em Seattle: consórcio propõe arena em terra indígena e acirra concorrência

Pop

Quer começar a ler os livros do Raphael Montes? Veja a ordem indicada pelo próprio autor

Um conteúdo Bússola

Opinião: O próximo território do Pix é o crédito e a disputa com cartões

Tecnologia

iPhone dobrável é anunciado pela Apple; veja novidades