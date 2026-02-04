Pop

Com 9 indicações ao Oscar, 'Valor Sentimental' estreia no streaming neste mês

Trama acompanha irmãs que reencontram o pai e enfrentam tensão familiar

'Valor Sentimental': filme norueguês com nove indicações ao Oscar 2026 estreia na MUBI em 13 de fevereiro

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18h57.

O filme norueguês “Valor Sentimental” já tem data confirmada para chegar ao streaming. O longa, que virou um dos destaques da temporada de premiações e soma nove indicações ao Oscar 2026, estreia na MUBI no dia 13 de fevereiro.

A produção, dirigida por Joachim Trier, mistura comédia e drama e acompanha uma história familiar marcada por conflitos antigos, reencontros e a presença inesperada de uma estrela de Hollywood no centro das tensões.

No Brasil, o filme havia chegado aos cinemas em 25 de dezembro do ano passado.

Qual é a história de 'Valor Sentimental'

A trama de "Valor Sentimental" acompanha as irmãs Nora e Agnes, que reencontram o pai distante, Gustav, um diretor antes renomado que tenta retomar a carreira. Ele oferece a Nora um papel em um projeto que considera seu grande retorno, mas ela recusa.

Após a negativa, Gustav entrega o papel a uma jovem estrela de Hollywood, o que muda o equilíbrio familiar e coloca uma presença inesperada no centro das tensões entre pai e filhas.

A sinopse aponta que as duas irmãs precisam lidar com a relação complicada com o pai e com as novas dinâmicas que surgem com a chegada da atriz americana.

Elenco e equipe do filme

O elenco principal de “Valor Sentimental” reúne nomes conhecidos do cinema internacional. Entre os destaques estão:

  • Renate Reinsve como Nora Borg
  • Stellan Skarsgård como Gustav Borg
  • Inga Ibsdotter Lilleaas como Agnes Borg Pettersen
  • Elle Fanning como Rachel Kemp

O filme é dirigido por Joachim Trier, que também assina o roteiro ao lado de Eskil Vogt.

Além do lançamento no streaming, o longa chega com força por ter conquistado nove indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias de maior visibilidade, como Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Filme Internacional.

  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional (Representante da Noruega)
  • Melhor Direção (Joachim Trier)
  • Melhor Atriz (Renate Reinsve)
  • Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård)
  • Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning)
  • Melhor Atriz Coadjuvante (Inga Ibsdotter Lilleaas) — O filme conquistou uma dupla indicação rara nesta categoria.
  • Melhor Roteiro Original (Eskil Vogt e Joachim Trier)
  • Melhor Montagem (Olivier Bugge Coutté)
