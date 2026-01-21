Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Coala Festival abre pré-venda; confira datas e preços

Parceria com a Heineken e criação de um espaço VIP marcam esta edição

Coala Festival: edição de 2025 reuniu mais de 30 mil pessoas (Fernando Schlaepfer/Divulgação)

Coala Festival: edição de 2025 reuniu mais de 30 mil pessoas (Fernando Schlaepfer/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19h16.

Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

A pré-venda do Coala Festival começou nesta quarta-feira, 21. O festival é um dos principais eventos da música brasileira, com espaço para artistas emergentes.

Em 2026, o evento chega a sua 12ª edição e acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. As atrações ainda não foram divulgadas.

Os preços variam entre R$ 232 para clientes Elo e R$ 290 para o público geral na Arena Coala

A principal novidade deste ano será a Vila Coala, uma área integrada ao backstage. Nesse setor, os fãs terão uma experiência mais próxima ao palco e confortável, com open bar, banheiros e praça de alimentação. Para esse ingresso, os valores estão entre R$ 952 e R$ 1.190.

Nas redes sociais, fãs criticaram a pré-venda antes do anúncio do line-up e a criação de um espaço VIP. 

Outra novidade desta edição será a presença da Heineken como bebida oficial do evento.

Como comprar ingressos para o Coala Festival?

A pré-venda iniciada nesta quarta está disponível no site da plataforma Total Acesso. Clientes do Cartão ELO tem 20% de desconto.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

'Guerreiras do K-Pop 2': tudo o que sabemos sobre a sequência do sucesso

BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault e Brigido

BBB 26: quanto Ana Paula Renault e Milena pontuaram no 'Cartola BBB'?

Hengdian, “Hollywood da China”, impulsiona mercado global de microdramas

Mais na Exame

Pop

'Guerreiras do K-Pop 2': tudo o que sabemos sobre a sequência do sucesso

Marketing

Netflix mira US$ 3 bi em publicidade e amplia disputa com YouTube e streamings

Esporte

Naomi Osaka x Sorana Cirstea: onde e quando assistir jogo

Mercados

Ibovespa tem maior fechamento em quase três anos e bate novo recorde