Coala Festival abre pré-venda; confira datas e preços

A pré-venda do Coala Festival começou nesta quarta-feira, 21. O festival é um dos principais eventos da música brasileira, com espaço para artistas emergentes.

Em 2026, o evento chega a sua 12ª edição e acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. As atrações ainda não foram divulgadas.

Os preços variam entre R$ 232 para clientes Elo e R$ 290 para o público geral na Arena Coala.

A principal novidade deste ano será a Vila Coala, uma área integrada ao backstage. Nesse setor, os fãs terão uma experiência mais próxima ao palco e confortável, com open bar, banheiros e praça de alimentação. Para esse ingresso, os valores estão entre R$ 952 e R$ 1.190.

Nas redes sociais, fãs criticaram a pré-venda antes do anúncio do line-up e a criação de um espaço VIP.

Outra novidade desta edição será a presença da Heineken como bebida oficial do evento.

Como comprar ingressos para o Coala Festival?

A pré-venda iniciada nesta quarta está disponível no site da plataforma Total Acesso. Clientes do Cartão ELO tem 20% de desconto.