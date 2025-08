Coala Festival 2025: veja datas, line-up, preços de ingressos e tudo que precisa saber

Falta pouco para a 11ª edição do Coala Festival 2025. O evento de música, um dos principais de São Paulo, está marcado para os dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina.

O festival tem como objetivo dar visibilidade a artistas brasileiros e já contou com nomes de destaque, como Gal Costa, Tom Zé, Criolo e Gilberto Gil, entre outros.

Para estão edição, já estão confirmados no evento os artistas Liniker, no dia 5, e Caetano Veloso, no dia 7, além do rapper Black Alien, que se apresentará no segundo dia.

Black Alien se apresentará com um show especial em comemoração aos 20 anos do álbum Babylon By Gus Vol. 1 – O Ano do Macaco, lançado em 2004. Considerado um marco do hip hop nacional, o disco foi fundamental para consolidar o artista como um dos principais nomes do rap brasileiro. O título faz referência ao icônico Babylon by Bus, de Bob Marley & The Wailers.

Como comprar ingressos para o Coala Festival?

Os ingressos para o Coala Festival podem ser adquiridos no site da Total Acesso.

Veja os valores dos ingressos

Os ingressos para o Coala Festival 2025 têm diferentes preços dependendo do dia e do tipo de entrada. Para um dia inteiro no festival, os valores estão entre:

Sexta-feira (5/9): R$ 170,00 (meia-entrada), R$ 210,00 (solidário) e R$ 340,00 (inteira)

Sábado (6/9) e domingo (7/9): R$ 140,00 (meia-entrada), R$ 170,00 (solidário) e R$ 280,00 (inteira)

Também há opções de passes para múltiplos dias, com preços para clientes Elo e para o público geral, como:

Passe Coalático, para os três dias (inteira): R$ 420,00

Passe Coalático, para os três dias para clientes Elo: R$ 336,00

Mini passes para combinações de dois dias custam entre R$ 224,00 e R$ 310,00, variando para clientes Elo e público geral.

Há ainda uma outra tabela apontando que os preços podem variar um pouco dependendo do lote e taxas de compra, podendo ir até cerca de R$ 470,00 para passes completos de três dias

Confira o line-up

Sexta-feira (5/9)

Palco Principal:

Liniker

Cidade Negra

Marina Sena

Tássia Reis part. Kiko Dinucci

Palco Tim:

Tim Bernardes

Sábado (6/9)

Palco Principal:

Black Alien

Nando Reis e Chico Chico

Silva

Zé Ibarra

Terno Rei

Palco Tim:

Arthur Verocai

Domingo (7/9)

Palco Principal:

Caetano Veloso

BK

Josyara, Cátia de França & Juliana Linhares

Dora Morelenbaum

Anelis Assumpção part. Lazzo Matumbi

Palco Tim: