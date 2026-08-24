Cirque du Soleil sofre processo de R$ 84 milhões por causa de queda de acrobata

A acrobata russa Mariia Konfektova entrou com uma ação judicial contra o Cirque du Soleil pedindo indenização de 12 milhões de libras, cerca de R$ 84 milhões, após sofrer uma queda de 4,5 metros durante uma apresentação do espetáculo Kooza, em Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu em 2024, quando a artista perdeu o equilíbrio enquanto executava uma manobra em um aro aéreo. Segundo o processo, não havia rede de proteção sob a estrutura no momento da apresentação.

Acidente deixou diversas fraturas

De acordo com informações divulgadas pelo jornal The Oregonian, Konfektova sofreu 11 fraturas, incluindo lesões na lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos da face. A artista também teve concussão cerebral, passou a sofrer com visão dupla e precisou ser submetida a várias cirurgias.

Na ação, a acrobata alega que o Cirque du Soleil não disponibilizou equipamentos de segurança adequados para minimizar os impactos de uma possível queda, como colchões ou redes de proteção. Ela também afirma ter alertado a companhia sobre preocupações relacionadas à estrutura utilizada no número.

Segundo a denúncia, após retornar às atividades e continuar questionando as condições de segurança, acabou sendo demitida.

Recuperação ainda não foi concluída

Em uma campanha de arrecadação publicada na plataforma GoFundMe, Konfektova relatou que ainda convive com sequelas decorrentes do acidente.

“Embora eu tenha sobrevivido e trabalhado muito para me recuperar, continuo a conviver com visão dupla persistente e outras complicações a longo prazo”, afirmou.

A artista diz que os problemas de visão, mandíbula, simetria facial e respiração seguem impactando sua rotina diária. Ela também afirma que ainda não conseguiu retomar integralmente a carreira enquanto aguarda novas intervenções cirúrgicas.

Histórico no circo e acidentes anteriores

Mariia Konfektova é detentora de um recorde mundial do Guinness por realizar o maior número de rotações sentada em um aro aéreo durante 30 segundos.

Segundo o The Oregonian, ela está entre 16 artistas que sofreram ferimentos considerados graves em apresentações do Cirque du Soleil nas últimas duas décadas. Nesse período, três acidentes resultaram em mortes, registradas em Montreal, em 2009, Las Vegas, em 2013, e Tampa, em 2018.

Após o acidente, o Cirque du Soleil informou que a acrobata havia sofrido um impacto na cabeça e sido encaminhada a um hospital. Na ocasião, a companhia afirmou que a artista estava recebendo acompanhamento médico e suporte das equipes de treinamento, sem detalhar a gravidade dos ferimentos.