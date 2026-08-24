Festa do Peão de Barretos 2026: veja a programação para segunda-feira, 24 de agosto

Festa do Peão de Barretos: Evento ocorre de 20 a 30 de agosto (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h07.
A Festa do Peão de Barretos chega à quinta noite da 71ª edição, nesta segunda-feira, 24, com shows de Jads & Jadson, Felipe & Rodrigo e Turma do Pagode no Palco Amanhecer.
A programação musical também ocupa o Palco Camping, destinado ao público hospedado no local. Dj Thomazini, Diogo Viola & Carlinhos, Estela Blanco, Zé Dávela & Fabiano e Ruan & Leandro estão entre as atrações previstas.
O Palco Estádio não terá apresentações musicais nesta segunda-feira, 24. Na arena, a programação inclui disputas de três tambores jovem nas categorias A, B e C, além das montarias em touros da Liga Nacional de Rodeios (LNR).
Palco Amanhecer
Palco Camping — shows exclusivos para hóspedes
Provas da noite — a partir das 19h