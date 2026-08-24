Festa do Peão de Barretos 2026: veja a programação para segunda-feira, 24 de agosto

A Festa do Peão de Barretos chega à quinta noite da 71ª edição, nesta segunda-feira, 24, com shows de Jads & Jadson, Felipe & Rodrigo e Turma do Pagode no Palco Amanhecer.

A programação musical também ocupa o Palco Camping, destinado ao público hospedado no local. Dj Thomazini, Diogo Viola & Carlinhos, Estela Blanco, Zé Dávela & Fabiano e Ruan & Leandro estão entre as atrações previstas.

O Palco Estádio não terá apresentações musicais nesta segunda-feira, 24. Na arena, a programação inclui disputas de três tambores jovem nas categorias A, B e C, além das montarias em touros da Liga Nacional de Rodeios (LNR).

Confira os horários dos shows e das provas desta segunda-feira, 24:

Palco Amanhecer

22h: Jads & Jadson

23h40: Felipe & Rodrigo

1h20: Turma do Pagode

Palco Camping — shows exclusivos para hóspedes

13h: Dj Thomazini

14h45: Diogo Viola & Carlinhos

16h: Estela Blanco

17h15: Zé Dávela & Fabiano

18h30: Ruan & Leandro

As provas da noite começam a partir das 19h, com três categorias de três tambores jovem e montarias em touros pela LNR.

Provas da noite — a partir das 19h