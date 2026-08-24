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Festa do Peão de Barretos 2026: veja a programação para segunda-feira, 24 de agosto

Programação da quinta noite também inclui shows no Palco Camping e provas de três tambores e montarias em touros

Festa do Peão de Barretos: Evento ocorre de 20 a 30 de agosto (Redes Sociais/Reprodução)

Festa do Peão de Barretos: Evento ocorre de 20 a 30 de agosto (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h07.

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A Festa do Peão de Barretos chega à quinta noite da 71ª edição, nesta segunda-feira, 24, com shows de Jads & Jadson, Felipe & Rodrigo e Turma do Pagode no Palco Amanhecer.

A programação musical também ocupa o Palco Camping, destinado ao público hospedado no local. Dj Thomazini, Diogo Viola & Carlinhos, Estela Blanco, Zé Dávela & Fabiano e Ruan & Leandro estão entre as atrações previstas.

O Palco Estádio não terá apresentações musicais nesta segunda-feira, 24. Na arena, a programação inclui disputas de três tambores jovem nas categorias A, B e C, além das montarias em touros da Liga Nacional de Rodeios (LNR).

Confira os horários dos shows e das provas desta segunda-feira, 24:

Palco Amanhecer

  • 22h: Jads & Jadson
  • 23h40: Felipe & Rodrigo
  • 1h20: Turma do Pagode

Palco Camping — shows exclusivos para hóspedes

  • 13h: Dj Thomazini
  • 14h45: Diogo Viola & Carlinhos
  • 16h: Estela Blanco
  • 17h15: Zé Dávela & Fabiano
  • 18h30: Ruan & Leandro
As provas da noite começam a partir das 19h, com três categorias de três tambores jovem e montarias em touros pela LNR.

Provas da noite — a partir das 19h

  • Três tambores jovem A
  • Três tambores jovem B
  • Três tambores jovem C
  • Montarias em touros (LNR)
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