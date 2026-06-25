Irmãs brasileiras somam 316 anos e entram para o Guinness Records como trio mais longevo do mundo

O Guinness World Records reconheceu, nesta terça-feira, 23, três irmãs brasileiras como o trio de irmãos vivos mais longevo do mundo. As moradoras Levita de Deus Nunes, de 109 anos, Zoraide de Deus Mota, de 104, e Zulina de Deus Nunes, de 103, somam 316 anos de vida no total. O registro envolve critérios de verificação de idade aplicados em casos de longevidade extrema.

Segundo a apuração, o reconhecimento ocorreu após análise documental conduzida por instituições ligadas à certificação de idade. O trio passou a integrar a base oficial de registros da organização internacional Guinness World Records.

Em entrevista ao portal G1, as três irmãs relataram hábitos associados à rotina de vida.

“O segredo é saber viver”, resumiu Zulina. Já Zoraide afirmou que não existe fórmula: “Tem que viver tranquilo, não fazer mal a ninguém e pensar no dia de amanhã”. Levita, por sua vez, disse que a longevidade é “graça a Deus”.

Como tem sido o estilo de vida das três irmãs?

Naturais de Cedro de São João, no interior de Sergipe, as irmãs cresceram em uma família com oito filhos, em um contexto em que a alimentação vinha da própria produção doméstica. O leite era obtido de vacas e cabras criadas pelo pai, enquanto frutas, verduras e legumes eram cultivados no quintal da residência familiar. O milho também passava por preparo manual para produção de cuscuz.

O reconhecimento internacional ocorreu após um processo de verificação conduzido pela organização LongeviQuest, especializada em casos de idade extrema e parceira do Guinness na análise desse tipo de registro. O procedimento incluiu checagem de documentos como certidões de nascimento, batismo, casamento, registros trabalhistas e documentos de identificação atuais.

A organização informou que o cruzamento dos dados permitiu confirmar as datas de nascimento das três irmãs. A validação estabeleceu que Levita, Zoraide e Zulina formam atualmente o trio de irmãos vivos mais longevo do mundo.

Com a conclusão do processo, o Guinness World Records oficializou o título em 23 de junho, consolidando o registro internacional das três brasileiras.