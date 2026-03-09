Cirque du Soleil traz espetáculo 'Alegría' ao Brasil em 2026

O Cirque du Soleil anunciou a volta ao Brasil com o espetáculo "Alegría – Um Novo Dia", releitura da produção clássica da companhia. A temporada ocorrerá em 2026, com apresentações em São Paulo e Curitiba.

Em São Paulo, o espetáculo ficará em cartaz de 20 de agosto a 8 de novembro, no Parque Villa-Lobos. Em Curitiba, as sessões ocorrerão de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Expotrade.

A venda de ingressos começa em etapas. A pré-venda para clientes da EQI Investimentos ocorrerá de 16 a 29 de março. A pré-venda exclusiva para membros do Cirque Club será em 30 de março. A venda geral terá início em 31 de março, no site da Eventim e nas bilheterias oficiais.

Os ingressos do primeiro lote variam entre R$ 240 e R$ 1.430, dependendo do setor e do tipo de entrada. O espetáculo tem duração de 2h15, incluindo um intervalo de 25 minutos, e classificação livre.

Releitura de um clássico do circo

Lançado originalmente em 1994, Alegría tornou-se um dos espetáculos mais conhecidos do Cirque du Soleil. A montagem foi apresentada em 255 cidades e vista por mais de 14 milhões de espectadores até 2013.

A nova versão, de 2019, atualiza a narrativa e os números acrobáticos, mantendo elementos centrais como a trilha sonora e o universo visual inspirado no estilo barroco.

A história acompanha um reino que perdeu seu rei e vive uma disputa de poder entre a antiga ordem e uma juventude que busca renovação. O espetáculo combina acrobacias, música ao vivo, figurinos e cenografia imersiva.

A turnê conta com 119 profissionais, incluindo 54 artistas de 18 países. Desde a estreia da nova montagem, o espetáculo já foi assistido por mais de 4 milhões de pessoas em 10 países.