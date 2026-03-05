BBB 26: Babu muda discurso e faz promessa envolvendo Ana Paula

A madrugada desta quinta-feira, 5, no BBB 26, trouxe um momento inesperado para o público: durante a Festa da Líder Samira, Babu Santana decidiu falar abertamente sobre sua relação com Ana Paula Renault e fez uma promessa que chamou a atenção dentro e fora da casa.

Fim da rixa?

Em conversa com Chaiany na pista de dança, o ator refletiu sobre o clima de tensão que vinha marcando sua convivência com a jornalista. Mesmo após uma sequência de discussões e trocas de acusações no jogo, Babu indicou que pretende adotar uma postura diferente em relação à mineira.

Segundo ele, a ideia é evitar novos conflitos diretos com Ana Paula dentro do reality. O brother sinalizou que prefere manter uma convivência mais tranquila, ao menos por enquanto.

Os dois protagonizaram embates recentes no programa, principalmente depois do último Sincerão, em que trocaram acusações de traição.

Na manhã dessa quinta-feira, o brother voltou a afirmar que não vai mais atacar a Veterana. Ele ainda revelou que só tomou tal atitude porque ela "atacou primeiro".

Aliança Babu e Ana Paula

Os dois veteranos foram aliados durante um curto período de tempo no programa, mas se distanciaram após o ator não concordar com atitudes de Ana Paula e Milena. A primeira ruptura veio assim que Babu Santana trocou de quarto, alegando ter tomado essa atitude como "preventivo" para evitar maiores discussões.

Depois, o grupo se desvinculou por completo, após Babu chamar Juliano para uma conversa e romper com o até então aliado, que preferiu se manter do lado das mineiras. Com o grupo rachado (Babu, Chaiany, Solange e Leandro de um lado e Ana Paula, Milena, Juliano e Samira de outro), as tensões entre eles aumentaram até Ana Paula e Milena votarem no brother no último paredão e Ana Paula e Babu se atacarem no Sincerão de segunda-feira, 2.

Os dois discutiram duas vezes, uma logo depois da dinâmica e outra no dia seguinte, na terça-feira, em que os veteranos lavaram roupa suja sobre a antiga aliança. Babu ainda foi atrás de Ana Paula no Monstro e cantou uma música provocativa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.