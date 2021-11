Céline Dion não consegue andar nem sair da cama, diz familiar

Após adiar shows que faria em Las Vegas por problemas de saúde, a cantora Céline Dion não estaria mais conseguindo sair da cama. A informação foi dada por um familiar à revista Here.

“Ela não consegue mais se levantar da cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso”, disse a fonte.

A cantora canadense de 53 anos se apresentaria em Las Vegas a partir do dia 5 de novembro. No Instagram, ela escreveu dia 19 de outubro: “Meu coração está partido por esta situação. Minha equipe e eu estamos trabalhando em nosso novo show há oito meses e não poder subir ao palco em novembro me entristece além das palavras.”

A equipe da cantora explicou, em um comunicado oficial, que Celine sofria de “espasmos musculares graves e persistentes”.