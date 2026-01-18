Como um time da Copinha chamou a atenção de um jornal espanhol

A tarde deste sábado marcou um momento histórico para o Ibrachina Futebol Clube: pela primeira vez, o time garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após eliminar o Internacional, a equipe terá agora pela frente o Palmeiras, considerado um dos favoritos ao título. O desempenho chamou atenção internacional — neste domingo, o jornal espanhol Diario As publicou uma reportagem classificando o clube como “uma das surpresas mais agradáveis da Copinha”.

Assinada pelo repórter Juan Lopesino, especialista em futebol das Américas, a reportagem afirma que o Ibrachina quer “ir ainda mais longe” na competição, mesmo com uma missão considerada “nada fácil”. O texto também destaca a trajetória do clube, fundado há cinco anos.

Criado pelos irmãos chineses Henrique e Thomas Law, o Ibrachina nasceu como um projeto de formação de talentos e integra o Instituto Sociocultural Brasil‑China, origem do nome do time. No currículo recente, o clube foi vice-campeão do Campeonato Paulista Sub‑17 em novembro, após derrota por 1 a 0 para o Sfera no jogo de volta da final — o duelo de ida havia terminado em 1 a 1.

Na Copinha, a campanha também é consistente: o time deixou para trás o Atlético‑MG na segunda fase e superou o Internacional nas oitavas. A matéria do As, intitulada “Ibrachina, o clube formador que surpreende o Brasil”, ressalta que a equipe que chega às quartas é fisicamente forte, possui qualidade ofensiva e demonstra personalidade para “superar os momentos mais delicados”.

O confronto diante do Palmeiras será nesta segunda-feira, às 18h30, na Arena Barueri. Nas redes sociais, o Ibrachina reforçou o clima de decisão ao anunciar o próximo compromisso com a mensagem: “Vamos juntos, pelo sonho”.