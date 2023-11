CCXP 2023: O que fazer, principais estandes e os melhores 'spoilers' que pegamos na Spoiler Night

Está chegando a hora de viver o "épico", como já diz o jargão: a CCXP23 abre as portas para o público amanhã, quinta-feira, 30, e promete uma extensa programação de atividades, painéis e novidades vindas diretamente dos principais estúdios de Hollywood. Mas alguns sortudos tiveram a chance de ver toda a convenção nesta quarta-feira, 29, pela Spoiler Night.

O evento já é tradição para os fãs da CCXP — aqueles dispostos a pagar um pouco mais caro pela experiência completa —, convidados, criadores de conteúdo e a imprensa: eles têm a chance de ver o espaço e as surpresas preparadas antes do público geral.

Vivenciar a CCXP é algo muito particular na vida dos fãs de cultura pop. Isso porque, por lá, é possível não só ter acesso a alguns dos artistas mais renomados do momento, nacionais e internacionais, como também a itens únicos e ativações de estúdios que só são encontrados na convenção. Há lojas com produtos exclusivos só para o evento, assim como marcas que nem possuem espaço físico no Brasil, mas contam com um estande na CCXP — a Funko, de colecionáveis, é um exemplo.

Mas sem mais delongas, aqui vai tudo o que a EXAME POP observou na Spoiler Night e o que vale a pena conferir na CCXP deste ano:

Warner Bros. e HBO Max

Todo ano de CCXP tem um estande de estúdio que se destaca mais que os outros, é verdade. Mas esse ano, o espaço da Warner, compartilhado com a HBO Max, se superou: é o maior de todo o evento, repleto de ativações e espaços instagramáveis.

Vale a pena passar por lá para ver a ativação de "Wonka", estrelado por Timothée Chalamet — que inclusive estará na CCXP no domingo, 3 —, que dá pistas do cenário do filme. Destaque também para "Duna 2", que estrela em várias das telas espalhadas pelo estande, e "Aquaman 2", que tem uma ativação interna própria. Um pedaço da casa da "Barbie" aparece por lá em conjunto.

HBO Max também chega com tudo para as atrações mais especiais. Assim como no ano passado, trouxe um espaço dedicado a "House of the Dragon", com ativação interna dentro do castelo. Logo ao lado, a ativação do Cartoon Network traz os desenhos mais amados do canal para a CCXP.

E não para por aí: próximo ao espaço da CCXP está a Warner Games, que trouxe esse ano ativações de Mortal Kombat e Hogwarts Legacy.

Tão grande é o estande da Warner e HBO que, além das estreias do cinema do streaming, há uma loja com produtos oficiais de todo o grupo Warner, escolhidos exclusivamente para o evento.

Netflix

Esse ano a Vermelhinha veio para a CCXP bem monotemática. O negócio dela é divulgar "Rebel Moon - Parte 1: A Menina de Fogo", e toda a sua imensa ativação no evento está voltada para o novo filme de Zack Snyder, que estreia em dezembro deste ano.

O espaço conta com figuras de tamanho real de cada um dos personagens, bem como uma ativação interna dentro da "Lua", que é cenário do filme. Há também um bar inspirado no longa-metragem para visitar e uma escultura de uma das criaturas da produção.

Prime Vídeo

Outro estúdio que caprichou nas ativações da CCXP foi a Prime Vídeo. O estande traz uma porção de ativações diferentes, misturando o streaming de vídeo com o site varejista da Amazon.

Falando de séries e filmes, a estrela do estúdio esse ano é "The Boys". Há um espaço fechado com ativação exclusiva sobre a série, que deve lotar nos quatro dias do evento. Ao lado dele é possível conferir a atração de "Fallout", que tem estreia marcada para abril de 2024.

Além do espaço para o streaming, a Amazon também tem um local dedicado para todo seu ecossistema. Desde do varejo ao serviço de música, a ideia é conhecer mais do que a empresa pode oferecer.

Vale dizer também que há um espaço separado para cobertura de esportes, que vai muito bem na Prime Video.

Artist's Valley

Com mais de 500 artistas, esse ano o Artist's Valley saiu do centro do São Paulo Expo e foi deslocado logo na porta de entrada. São muitos os produtos à venda em uma seleção que traz artistas nacionais e internacionais.

Paramount +

A Paramount+ também chega à CCXP munida de conteúdos lançados esse ano e novas estreias. Seu estande é um dos maiores do evento, e conta com várias ativações.

A segunda temporada da série "Halo" é uma das mais aguardadas para o estúdio. No estande, há um espaço exclusivo para visitação interna, que promete algumas surpresas para o público.

Outra ativação que vai cativar a criançada na CCXP é o espaço dedicado às "Tartarugas Ninjas", que fica logo ao lado de Halo.

A máquina do tempo de Star Trek Discovery também está inserida por ali e, quem seguir o espaço até o final ainda pode participar de uma ativação de "Spike", série baseada na história de Anderson Silva. O espaço tem um jogo que se baseia nas lutas de MMA.

Globoplay

A Globoplay também entrou para a lista dos estúdios que investiram bastante esse ano na CCXP. Com estande gigante, o serviço de streaming da Globo explorou todo o ecossistema de entretenimento: misturou as séries originais, novelas, esportes e até separou um espacinho para o Big Brother Brasil 2024.

Por lá também tem um espaço interativo para games e outras atividades.

Crunchyroll

Se no ano passado a marca tinha um estande bem pequenininho, muito voltado para captação de assinaturas, esse ano eles investiram: o espaço é bem maior, e ainda tem uma loja oficial lá dentro, cheia de itens baseados em animações japonesas (animes).

Xbox

Estreando no evento, o Xbox tem também um estande imenso, com basicamente todos os jogos novos que foram lançados esse ano (e também os que serão lançados em breve. São vários os espaços instagramáveis e há locais para jogar tanto no console quanto no computador.

Nintendo

A Nintendo veio pela primeira vez pra CCXP com estande grande, bastante focado nos novos jogos e no filme "Super Mario Bros". Há várias telas para testar os jogos, assim como espaços instagramáveis.

Iron Studios

Como em todos os anos, a Iron Studios chega a CCXP para impressionar com suas peças ultrarrealistas. Esse ano, a loja fez uma parceria junto com a Netflix para desenvolver figuras de tamanho real para "Rebel Moon", filme de Zack Snyder.

Com uma pelúcia gigante de "Five Nights at Freddy's", a loja tem uma exposição extensa de colecionáveis à venda.

Mattel

A Mattel caiu de cabeça dentro do evento e trouxe um pedaço da casa da "Barbie" para a CCXP. Além da ativação dedicada para a boca, também há com espaço específico para "HotWheels" e uma loja oficial da dentro do estende.

Palco Omelete

Atração do evento, o Palco Omelete cresceu: tem mais espaço para visitação e vai conseguir abrigar mais gente também. A proposta (ainda bem) continua a mesma: um espaço aberto ao público que permite ver os atores e atrizes preferidos bem de pertinho.

Disney

Esse ano, a Disney não investiu em um estande específico para as atrações de cinema e streaming, mas contam com uma loja oficial imensa da Marvel.

Logo atrás dela há outra loja, voltada para comemoração dos 100 anos da Disney. O foco são as pelúcias oficiais da marca.

Funko

Ano passado, a Funko veio para o Brasil pela primeira vez e abriu uma loja oficial na CCXP. Esse ano, eles resolveram levar a proposta ainda mais a sério: o estande não só é muito maior, como também tem mais opções de compra. São muitos produtos exclusivos e colecionáveis incríveis, vindos diretamente dos Estados Unidos.

Outback

Por fim, o Outback inovou esse ano e fez um estande gigantesco com várias atrações, palco ao vivo e um espaço gigante para fazer aquela famosa pausa na feira e comer uma comida deliciosa.