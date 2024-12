CCXP 2024: veja a programação completa desta quinta-feira, 5

A CCXP24 já começou! De 5 a 8 de dezembro, fãs do Brasil e de diversos países poderão mergulhar nas últimas novidades do cinema, televisão e streaming durante a maior celebração de cultura pop do mundo: a Comic Con Experience, edição 2024.

A partir desta quinta-feira, 5 de dezembro, os visitantes terão diversas oportunidades de se divertir com os estandes e ativações de estúdios e grandes empresas do entretenimento, conseguir autógrafos de seus autores favoritos e acompanhar os paineis com novidades dos filmes e das séries.

Hoje, a CCXP24 receberá no Palco Thunder as principais atrações do dia, como o ator Vicent Martella, conhecido pelo seriado de comédia "Todo Mundo Odeia o Chris", além de Misha Collins, de "Supernatural", e Matt Smith, de "A Casa do Dragão".

No Palco Omelete, também estão programadas atrações para os fãs de Wicked, X-Men 97, Pewee e Arcane.

Confira a programação da CCXP 2024 nesta quinta-feira, 5 de dezembro

5 de dezembro, quinta-feira

Palco Thunder by Claro Tv+

14h - CCXP Apresenta: Vicent Martella

15h - "HQ: A Mim, Meus X-Men"

16h - CCXP Apresenta: Misha Collins

17h - Momento Especial Paramount Pictures

17h45 - CCXP Apresenta: Matt Smith

18h45 - Girando a Roda com Arcane

19h45 - Painel de Anúncios Crunchyroll

Palco Omelete by Banco do Brasil

12h45 - Pewee em: "Adivinhe o filme pela sinopse"

13h45 - Gaveta apresenta: "R.E.I: RPG Epicamente Improvisado"

14h20 - Wicked: a volta do musical no Brasil

14h45 - O Melhor da Sociedade da Virtude

15h05 - Gaveta apresenta: Dublaralho

17h - X-Men 97 e a TV na evolução dos Mutantes da Marvel

19h40 - Omelete apresenta... Arcane: Uma Jornada pelo Épico da Riot e Netflix

Palco Ultra

15h30 - CupNoodles Apresenta: Batman.BR

16h30 - Quem ainda lê gibi? O desafio da MSP em conectar pessoas e histórias

17h25 - Iron Studios na CCXP24

18h30 - Estreia Mundial de Dr. Stone Science Future

19h30 - Ogiva: O primeiro filme brasileiro de uma editora de quadrinhos

Palco Creators

13h30 - Dearo e Manu

14h30 - Luz, câmera, entretê e ação!

15h30 - Pior que tava Show: Ed Gama, Lucas Cunha e Paul cabannes

19h - Ervas Finas Talk Show

20h - Show: Banda Diogo Defante

Palco Artist's Valley by Bis

12h00 - Magenta King

12h30 - Cartumante

13h00 - Jefferson Costa

13h30 - Kione Ayo

14h00 - Ivan Reis

14h30 - Aline Zouvi

15h30 - Pedro Cobiaco

16h00 - Germana Viana

16h30 - Yorhán

17h00 - Kael Vitorelo

17h30 - TAI

18h00 - João Pinheiro

18h30 - Marcelli Ibaldo

19h00 - Karipola

19h30 - Raphael Salimena

20h00 - Lu Cafaggi

20h30 - Gustavo Duarte

Palco Universe

13h15 - Anime Friends: Eventos de Anime no Brasil. A potência do amor dos fãs!

14h00 - Vtubers e Maid Café: Interpretando personagens originais profissionalmente

15h00 - Desfile Cosplay

16h00 - Kpop Cover Dance

17h00 - Universo Tailândia: do T-Pop aos Dramas BL e GL

18h00 - Moda Japonesa: História e impacto na cultura pop mundial

19h00 - Anime Universe in Concert: A nova era dos otakus

Palco Magic

12h45 - Abertura - Banda Oaklore

14h00 - Desafio dos Fandoms - Harry Potter

15h00 - Casamentos Épicos

16h00 - Dungeon Night com Vincent Martella

17h00 - UTC Medieval

18h00 - Casamentos Épicos

19h00 - RPGzão - Você Desperta em um Lugar Estranho: Um RPG ao Vivo com Didi Braguinha

Quais são as datas da CCXP 2024?

A CCXP (Comic Con Experience) 2024 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo, na região sul da cidade.

Onde comprar ingressos para a CCXP 2024?

Com apenas cinco dias restantes para o evento, ainda há ingressos disponíveis, com preços variando de R$ 200,00 (meia-entrada para um único dia) a R$ 3.300,00 (ingresso ‘unlock’, que oferece acesso a todos os dias e outros benefícios).

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.