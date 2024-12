CCXP 2024: veja os estúdios, séries e filmes confirmados nesta edição

A CCXP 2024 finalmente chegou! Nesta semana artistas, atores e cineastas do Brasil e de Hollywood serão reunidos no maior evento de cultura pop da América Latina. O festival será realizado no São Paulo Expo entre os dias 5 e 8 de dezembro, oferecendo painéis, ativações e entrevistas para fãs e criadores.

O público também pode explorar 11 espaços temáticos, encontrar quadrinistas, conseguir autógrafos de atores e aproveitar ativações exclusivas de grandes estúdios.

A programação inclui competições de cosplay e o retorno do Artists' Valley, onde quadrinistas nacionais e internacionais apresentam e vendem suas obras.

Por outro lado, os apaixoandos por filmes e séries podem apreciar os estandes de grandes estúdios de cinema, que destacam suas maiores apostas para o próximo ano e oferecem experiências inesquecíveis aos visitantes.

Em cada ativação, o público pode curtir ativações divertidas, com imersão para os filmes e séries dos estúdios, oportunidades de ganhar brindes especiais e espaços 'instagramáveis' que vão surpreender os heavy user de redes sociais.

Quais estúdios estarão na CCXP 2024?

Max

Globoplay

Amazon Prime Video

+SBT

TV Globo

Warner Bros Pictures

Warner Bros Games

Chiaroscuro Studios

Paramount

Paramount+

Porta dos Fundos

AppleTV+

Riot Games

Como participar dos estandes de cada estúdio na CCXP 2024?

Max - Estúdio Max

Foto Épica no Estúdio Max

Descrição: No Estúdio Max, as luzes e cenários virtuais estão prontos para te colocar no universo de filmes e séries icônicos da Max. Escolha o cenário, pegue os acessórios e registre um momento inesquecível!

Como participar:

Fila: Metade das vagas é preenchida por ordem de chegada.

Agendamento: A outra metade exige agendamento prévio via site ou app.

Horários de agendamento:

Quinta e sexta-feira: A partir de 12h no site.

Sábado e domingo: A partir de 11h no site.

Globoplay - "Metamorfose: Vermelho Sangue"

Foto Épica - Transformação Vampiro ou Lobisomem

Descrição: Participe de um quiz interativo que analisa sua personalidade com base no universo da série. Após responder as perguntas, uma inteligência artificial transforma sua imagem em uma versão de vampiro ou lobisomem que reflete suas características. No final, use o QR Code para baixar sua foto exclusiva.

Como participar

Fila por ordem de chegada.

Restrições:

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável.

Amazon Prime Video - "Invencível"

Atividade: Foto Épica - Experiência "Invencível"

Descrição: Entre em dois cenários interativos inspirados na série Invencível e crie conteúdos incríveis:

Cenário 01: Momento com Mark e Cecil

Tire uma foto na “sala branca” ao lado de recortes de Mark e Cecil, com o título Invencível ao fundo. A foto ganha ainda mais vida com integração em formato GIF, criada em parceria com a AWS.

Cenário 02: Encarando o Omni-Man

Encare o temido Omni-Man em uma pose desafiadora ao lado de um cosplayer do personagem em sua versão ensanguentada.

Como participar:

Fila por ordem de chegada.

Restrições:

Não há restrições.

+SBT - "Câmera Escondida Experience"

Atividade: Imersão

Descrição: entre no laboratório e vivencie de perto uma experiência única: a transformação de uma pessoa em um rato híbrido. Uma ativação imersiva que promete surpreender os participantes.

Como participar:

Fila: 50% das vagas são preenchidas por ordem de chegada.

Fast Pass: Os outros 50% são reservados com distribuição de senhas via app.

Restrições:

Acessibilidade: Não há recursos de acessibilidade visual ou auditiva (como audiodescrição, Libras ou piso tátil).

Epilepsia: Aviso sobre luzes piscantes para pessoas sensíveis a este estímulo.

TV Globo - "Big Fone: Big Brother Brasil"

Atividade: Gincana Interativa - Big Fone

Descrição: Em horários surpresa durante o evento, o Big Fone irá tocar no estande da Globo na CCXP. O visitante mais rápido a atender ganha um brinde especial!

Como participar:

Fila por ordem de chegada.

Restrições:

Não há restrições.

Warner Bros Games - "Harry Potter: Campeões de Quadribol"

Atividade: Foto Épica e Gincana Interativa

Descrição:

Mostre suas habilidades lançando “goles” nos aros para acumular pontos e sinta-se parte do universo de Harry Potter jogando Quadribol no novo título da franquia. A experiência conta com 3 estações de PC e permite que você também registre momentos épicos enquanto joga.

Como participar:

50% das vagas por ordem de chegada.

50% mediante agendamento via web/app, acessado por QR code disponível no estande.

Restrições:

Idade mínima: 10 anos.

Chiaroscuro Studios - "Artistas em Ação"

Atividade: Imersão

Descrição:

Durante toda a CCXP24, participe da experiência imersiva e acompanhe batalhas de desenhos entre artistas da Chiaroscuro Studios, Escola Carneiro de Artes Visuais e editora Pipoca & Nanquim. Também haverá demonstrações ao vivo com materiais da Hahnemühle e Faber-Castell, além da customização de produtos Evolukit no palco da Chiaroscuro Studios.

Como participar:

Fila por ordem de chegada.

Restrições:

Não há restrições.

Paramount - "Yellowjackets: Acampamento de Terror"

Atividade: Foto Épica, Imersão e Gincana Interativa - Acampamento de Yellowjackets

Descrição:

Entre no sombria imersão do acampamento de Yellowjackets no estande do Paramount+. O espaço recria o ambiente tenso da série com velas, malas e o misterioso tronco sagrado. Sua jornada começa em uma cabana, onde uma sobrevivente te guiará por um escape room cheio de mistérios, e a Rainha dos Chifres espreita. No final, você enfrentará um sorteio ritualístico que decidirá seu destino. A pergunta permanece: “Se render ou correr? Você decide.”

Como participar:

Fila por ordem de chegada.

Restrições:

Idade mínima: 16 anos. Menores de 16 devem estar acompanhados por responsáveis.

Não recomendada para pessoas com condições de saúde sensíveis a estímulos visuais e sonoros, como problemas cardíacos, epilepsia, labirintite, entre outros.

Porta dos Fundos - "Experiência Porta"

Descrição:

O Porta dos Fundos trouxe seu estúdio de gravação para a CCXP! Descubra como o grupo cria seus roteiros e produz conteúdo, além de ter a oportunidade de conhecer o elenco do maior grupo de comédia do Brasil de perto.

Como participar:

Fila por ordem de chegada.

Restrições:

Não há restrições.

Ainda tem ingressos disponíveis para CCXP?

Com apenas cinco dias restantes para o evento, ainda há ingressos disponíveis, com preços variando de R$ 200,00 (meia-entrada para um único dia) a R$ 3.300,00 (ingresso ‘unlock’, que oferece acesso a todos os dias e outros benefícios).

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.