Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2984; prêmio é de R$ 73 milhões

Sorteio do concurso 2.967 foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Loterias Caixa

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 14 de março de 2026 às 21h02.

A Caixa realizou neste sábado, 14, o sorteio das seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena. O sorteio foi feito o Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. 

O anúncio dos números foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 73.683.372,80 (R$ 73 milhões).

Veja os números sorteados

60 - 28 - 15 - 42 - 11 - 06

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoteriasCaixa

Mais de Invest

ByteDance suspende a IA de vídeo Seedance após briga com Hollywood, diz revista

Meta quer demitir 20% dos funcionários para investir em IA, diz agência

Raízen renegocia R$ 65 bilhões. O que muda para as ações da empresa?

iFood bate novo recorde diário com mais de 22 milhões de pedidos em um fim de semana

Mais na Exame

Marketing

SXSW: O bar em Austin que virou ponto de encontro dos brasileiros

Esporte

Fórmula 1 cancela GP do Bahrein e da Arábia Saudita por tensão no Oriente Médio

Mundo

Irã lança mísseis contra base com tropas dos EUA na Arábia Saudita

Pop

BBB 26: Animale se manifesta sobre polêmica com 'look' de Ana Paula