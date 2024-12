Chippu Place: o serviço que vai revolucionar a assinatura de streamings — e o que assistir neles

O Omelete — ou melhor, a Omelete & CO —, mantenedor da CCXP, vem crescendo em uma disparada. Se 25 anos atrás tudo começou com um site de notícias geeks, hoje, a companhia se tornou um verdadeiro hub de entretenimento, dona do maior evento de cultura pop do mundo. E quer ir além: nesta quinta-feira, 5, lança o Chippu Place, marketplace que compila diversos serviços de assinatura de entretenimento. Tudo em um só lugar, com uma só senha e uma única fatura.

Revolucionário em um mercado em ascensão, o Chippu Place é a maior aposta da companhia para 2025 e primeiro grande passo do Chippu, adquirido pela Omelete & Co em 2023, para assumir o protagonismo na indústria. São três principais objetivos: agir como um facilitador de finanças para quem coleciona muitas assinaturas no cartão de crédito — em aplicativos de streaming, áudio, games e alimentação, por exemplo —, oferecer uma curadoria para o usuário de filmes e séries dentro das principais plataformas de streaming e entregar um clube de benefícios específico (e controlado) para o público geek, que variam desde um mês de assinatura grátis em algum streaming a cupons de desconto em livros, quadrinhos, jogos e lojas já dentro da CCXP.

"É a primeira vez que o Omelete lança uma grande iniciativa como essa, que viemos trabalhando desde a aquisição foi Chippu, em 2023. A ideia principal é ser um facilitador, principalmente financeiro, para que as pessoas consigam controlar melhor suas finanças, entender o que vale a pena ou não o dinheiro da assinatura e escolher quando assinar e quando cancelar com um botão de on e off", comentou Thiago Romariz, criador do Chippu e Diretor de Conteúdo e Inovação do Omelete, em entrevista exclusiva à EXAME. "Isso vem junto de um clube de benefícios, o Clube Omelete, e junto também do que o Chippu é desde o início: uma plataforma de curadoria de filmes e séries. Esse é o nosso primeiro produto B2C de tecnologia e pagamento, fruto de um grande investimento e a nossa maior aposta para 2025".

Para dezembro, o Chippu Place já chega com a oferta de plataformas como a Amazon, Apple TV+, Globoplay, Uber e PlayStation, mas acrescentará novos apps nos próximos meses. No mês de estreia, o Clube Omelete também oferece um mês de graça para Globoplay e Reserva Imovision e facilidades para o público consumir dentro da CCXP24, como descontos na Galápagos (boardgames), Skeelo (livros), Panini (quadrinhos) e CCXP Store, a loja oficial do evento. Os benefícios mudam mês após mês.

"Em um cenário ideal, a gente gostaria de oferecer a possibilidade do usuário assistir um ano inteiro de conteúdo no streaming de graça, cada vez com uma nova plataforma, como uma degustação. Aí, ele escolhe o que realmente gostou e o que realmente vale a pena assinar", complementou Romariz.

Curadoria de séries, filmes e assinaturas

Para além do marketplace, o Chippu também quer atuar com uma curadoria para o usuário, que vai indicar o uso mensal de cada uma das plataformas assinadas — uma espécie de monitoramento. A vantagem para quem assiste é mensurar o custo-benefício de cada produto pelo qual está pagando.

Para os streamings, o benefício mora também na mesma curadoria: quando o usuário assina uma plataforma, mas a utiliza pouco durante o mês, o Chippu oferecerá ao usuário novos filmes e séries personalizados, de acordo com as preferências do espectador, para que ele reconsidere manter a assinatura.

"É uma maneira de oferecer vantagens para as duas partes, tanto o usuário quanto as plataformas. O diferencial que eu vejo no Chippu Place é que somos os primeiros que estão focados no usuário mesmo, na maneira como ele consome, para que ele se torne protagonista das próprias finanças e escolhas de conteúdo", argumentou Thiago.

Duas casas para trás: o que é o Chippu?

A título de curiosidade, o Chippu é uma plataforma gratuita de curadoria de streaming, que oferece recomendações personalizadas de séries e filmes com base no perfil e na usabilidade do usuário. Funciona tanto como um local para avaliação dos conteúdos assistidos — base de dados primordial para a curadoria, feita com base em inteligência artificial — quanto um espaço personalizado para o espectador escolher o que (e onde) assistir.

Desde sua criação, em 2020, a plataforma vem em uma toada de crescimento. Antes de ser adquirida pelo Omelete, em 2023, já continha 2 milhões de usuários ativos e cerca de 260 mil downloads. Agora, com o Chippu Place, a expectativa é atingir ainda mais público.

O Chippu foi criado em 2020 por Luigi Pedroni, Thamer Hatem Thiago Romariz, pouco depois que este último deixou o Omelete para investir na plataforma. Em 2023, como mostrou a EXAME, a Omelete & CO fez a aquisição do Chippu e Romariz voltou à companhia, hoje como Diretor de Conteúdo e Inovação do Omelete. Pedroni também atua Diretor de Tecnologia.

Como funciona o Chippu Place?

O Chippu Place funciona como um marketplace gratuito, onde os usuários podem adquirir assinaturas, serviços e produtos digitais de diferentes plataformas, que vão desde a Apple TV+ até gift cards em marcas como a Nike, por exemplo. A solução visa simplificar a gestão das assinaturas e otimizar a experiência dos consumidores, reduzindo o esforço de lidar com múltiplos contratos e plataformas, além de oferecer benefícios pensados especificamente para o público geek.

Nesta quinta-feira, 5, já estão disponíveis gift cards em lojas com Decathlon, Zé Delivery, Looke, Riachuelo, Parafuzo, Netshoes, Lubs e Nike. Ao longo dos meses, novas lojas e produtos serão aficionados ao marketplace.

Para além da vitrine digital, o Chippu Place oferece também a opção de planos personalizados, nos quais é possível escolher a assinatura de duas plataformas de streaming e uma terceira à escolha do usuário. Os preços variam a partir de R$ 40, a depender do plano escolhido, contou Romariz à EXAME. O Clube Omelete, com cinco a sete benefícios todo mês, pode ser adquirido por R$ 14,90. Veja abaixo:

