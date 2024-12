CCXP 2024: evento de cultura pop fica sem energia

O pavilhão inteiro da edição de 2024 da Comic Con Experience, em São Paulo, ficou sem energia neste sábado, 7.

Os visitantes ficaram no escuro, circulando pelos corredores, no dia que é considerado o mais cheio da feira. Somente alguns estandes, com gerador próprio, ficaram acesos. A maior parte da feira está no escuro. Segundo pessoas que estão no evento, o sinal de internet funciona normalmente.

Estão acesos Iron Studios, Paramount Pictures, Max, LEGO, Microsoft, Roku, SBT e Flow.

