CCXP 2022: Paramount+ confirma presença no evento com painel sobre Teen Wolf

A Paramount+ confirmou nesta quarta-feira, 23, a sua presença na Comic Con Experience (CCXP) 2022, com um painel e uma ativação sobre a famosa franquia da MTV, "Teen Wolf", que foi criada por Jeff Davis.

O painel, que acontecerá no Palco Thunder by Cinemark, irá anunciar a chegada da série "Wolf Pack" e do longa-metragem "Teen Wolf: The Movie", ambos dentro do universo de "Teen Wolf". A data exata para o lançamento de ambos os conteúdos não foi disponibilizada pela rede de streaming, porém, eles afirmam que estarão disponíveis em sua plataforma para a toda a América Latina em 2023.

Durante o evento, os fãs poderão presenciar um painel com dois membros do elenco da série: Shelley Hennig e Colton Haynes, que também estrelam o filme.

Além do elenco da série que deu origem à franquia, o palco também conta com o ator brasileiro e mundialmente famoso Rodrigo Santoro, que faz parte do elenco de Wolf Pack.

Ativação da Paramount+ na CCXP 2022

Além das conversas e anúncios da série e do filme, o estande da Paramount+ fará com que os fãs mergulhem no mundo de "Teen Wolf", com a reprodução de um dos ambientes do seriado, a floresta de Beacon Hills. O painel e ativação da plataforma de streaming estarão disponíveis ao público no domingo, 4 de dezembro, o último dia do evento.

Esta é a segunda vez que a Paramount+ está presente na Comic Con Experience. No ano passado, a plataforma aproveitou a ocasião para divulgar com exclusividade o trailer da série original "As Seguidoras", produção criada em parceria com o "Porta dos Fundos" e apresentado pela criadora Manuela Cantuária, além da protagonista da série, Maria Bopp.

Conheça os novos títulos do universo de Teen Wolf

Teen Wolf: The Movie

No longa-metragem, uma lua cheia nasce no céu de Beacon Hills, evento que traz um mal terrível. Os lobos começam a uivar novamente, clamando pelo retorno dos banshees, os homens-coiotes, os cães do inferno, os kitsunes e todos os outros metamorfos da noite. Porém, apenas um lobisomem como Scott McCall (Tyler Posey) — que já não é mais um adolescente, mas que continua sendo um alfa — pode reunir novos aliados e seus amigos de confiança para lutar com o que pode ser o inimigo mais poderoso e mortal de suas jornadas.

Wolf Pack

O spin-off de "Teen Wolf" é baseado na série de livros de Edo Van Belkom e conta a história de um menino e uma menina adolescentes que são vítimas de um ataque de uma criatura sobrenatural, que desperta após um grande incêndio no estado da Califórnia. Após serem feridos, eles se sentem inexplicavelmente atraídos um pelo outro e por outros dois adolescentes que viveram um evento semelhante. À medida que uma lua cheia surge, os quatro jovens se unem para tentar entender os segredos do laço que misteriosamente os une.

