CCXP 2022: para onde vai o evento nerd feito no Brasil que se tornou o maior do mundo

A CCXP 2022 (Comic Con Experience) é o típico evento comercial que consegue dimensionar o tamanho do mercado consumidor brasileiro frente ao mundo. Nascida em 2014, à época, os consumidores nerds já ensaiavam um plano de dominação global, mas ainda buscavam ferramentas para dar cabo a missão. Por assim dizer, as plataformas de streaming e suas produções, videogames e produtos licenciados tinham muito a crescer até a chegada dos dias atuais. Mas o tempo passou e o universo geek se tornou uma economia que movimenta mais de R$ 140 bilhões anualmente. Junto disso, a CCXP fez estrada para superar a irmã de San Diego, ganhar a atenção de Hollywood e se posicionar como a maior feira do mundo dentro do mercado de cultura pop.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Em 2019, última edição pré-pandemia, o festival teve seu melhor rendimento, recebendo 280 mil visitantes. Após dois anos de CCXP Worlds, conferência virtual criada por causa da pandemia, o evento se organiza para retornar com foco total na troca presencial. Marcado entre 1º e 4 de dezembro, com entradas a partir de 120 reais, ao todo, o evento contará com mais de 100 empresas de 25 segmentos diferentes. De novidades gastronômicas, passando pelo mundo da música, quadrinhos, cultura pop, varejo, tecnologia, serviços, saúde e entretenimento, distribuídos ao longo de 115 mil m2 do pavilhão do São Paulo Expo.

Dada as dimensões, na busca por garantir o sucesso da edição de 2022, além de acreditar na força nerd, o Omelete, holding que organiza a CCXP, dobrou a aposta na aproximação entre quem faz com que consome. Segundo conta o CEO do Omelete e da CCXP Pierre Mantovani, o intervalo entre as edições presenciais permitiu tempo para rever algumas ideias, entre elas, a interação dos atores convidados pela feira com o público visitante. “Os artistas estão acostumados com o ambiente controlado dos sets filmagens, não são rockstars que encaram o multidões com frequência. Mas na CCXP eles têm uma chance única e a gente fez questão de trazer essa proximidade com o público por meio da formatação dos palcos onde eles trarão as novidades sobre os seus trabalhos mais recentes”, conta o executivo.

Produções brasileiras também devem receber um pouco mais de atenção neste ano. Um sinal desse interesse foi apresentado em um painel do pré-evento Unlock, no qual os atores Bianca Comparato e Douglas Silva e os produtores Rita Moraes e Kond fizeram um debate sobre a evolução das plataformas de streamings. Para Bianca Comparato, que também é diretora de cinema, o Brasil está cada vez mais posicionado como um polo de cultura audiovisual para o mundo. "Ainda que as plataformas estejam entrando em um momento de recessão, com layoffs pelo mundo todo, ainda temos indicadores de que as produções locais vão crescer e explorar temas inéditos", disse a atriz.

Além disso, a feira também quer mais expositores que trabalham de forma independente ou que ainda galgam espaço maiores. É o caso da Perifacon, convenção de cultura nerd da favela, que neste ano tem um estande ao lado de marcas como Paramount e HBO, e que deve ajudar na impulsão do evento em sua próxima edição, que ocorre no bairro de Cidade Tiradentes, em São Paulo. “É muito importante estar em um evento como este, pois a democratização da cultura precisa estar em todos os lugares. A PerifaCon 2022 mostrou a força que a periferia tem e a CCXP entende isso. A quebrada também é nerd, geek e precisa de investimentos”, comenta Andreza Delgado, uma das fundadoras da Perifacon e embaixadora da CCXP.

LEIA TAMBÉM: