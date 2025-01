Causa da morte de Liam Payne na Argentina é confirmada pelas autoridades

A causa da morte do cantor Liam Payne foi confirmada por investigadores britânicos em uma audiência no Tribunal do Legista de Buckinghamshire. O inquérito, conduzido no Reino Unido em paralelo às investigações na Argentina, concluiu que o cantor morreu devido a um "politrauma".

Liam foi encontrado morto na área comum de um hotel em Buenos Aires, após cair da varanda de seu quarto, no terceiro andar, em 16 de outubro do ano passado.

Na Argentina, cinco pessoas foram acusadas pela morte do ex-integrante do One Direction. Enquanto isso, no Reino Unido, o médico Roberto Victor Cohen atestou que as múltiplas lesões traumáticas no corpo, incluindo na cabeça, foram a causa do óbito. Uma audiência ocorreu em 17 de dezembro, de acordo com jornais britânicos como o Daily Mail e The Mirror.

Durante a sessão, Liam foi descrito como um "cantor e artista", e sua identificação foi confirmada com o auxílio de diretores funerários em Buckinghamshire. O legista sênior Crispin Butler destacou que a investigação completa sobre as circunstâncias da morte ainda pode levar tempo para ser concluída.

"Embora haja investigações em andamento na Argentina sobre as circunstâncias da morte de Liam, sobre as quais não tenho jurisdição legal, prevê-se que obter as informações relevantes para abordar particularmente como Liam chegou à morte pode levar algum tempo por meio do canal formal do Foreign, Commonwealth and Development Office", disse durante a audiência.

O que se sabe sobre os detidos

Dois homens acusados de fornecer drogas a Liam Payne foram detidos. Nesta terça-feira, 7, Ezequiel Pereyra, de 21 anos, entregou-se após ser alvo de um mandado de prisão preventiva por “fornecimento de entorpecentes” ao cantor. Pereyra trabalhava no hotel CasaSur, onde Payne estava hospedado, e, segundo os autos, entregou cocaína ao artista em duas ocasiões: no dia 15 de outubro de 2024, às 15h25, e no dia 16 de outubro, entre 15h30 e 16h.

Outro acusado, Braian Paiz, ex-garçom de um restaurante em Puerto Madero, foi preso no final da semana passada por policiais municipais. Ambos foram processados preventivamente em 27 de dezembro pela juíza Laura Bruniard, que determinou a apreensão de 5.000.000 de pesos e ordenou suas prisões após o não comparecimento dentro do prazo estipulado. Paiz foi capturado em sua casa em Berazategui, enquanto Pereyra foi localizado posteriormente após uma busca em sua residência em Lomas de Zamora.

A defesa de Pereyra solicitou sua libertação, mas o pedido foi negado pelo magistrado com base no parecer do promotor Andrés Madrea. Em novembro, Paiz negou em uma entrevista televisiva ter vendido drogas a Payne, embora tenha admitido conhecê-lo e ter passado tempo com ele no quarto. Já em depoimento ao tribunal, Paiz reconheceu ter entregado drogas ao cantor, mas alegou que o fez “para passar tempo com ele” e não em troca de dinheiro.

No entanto, a análise de conversas e imagens confirmou que a entrega de cocaína foi realizada mediante pagamento, conforme concordaram a acusação e a juíza Laura Bruniard.