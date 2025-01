Primeira privatização de Milei: IMPSA é vendida para empresa dos EUA por R$ 164 milhões

O governo da Argentina confirmou nesta quarta-feira, 8, a aquisição da IMPSA pela empresa norte-americana ARC Energy, que passará a controlar 84,9% das ações pertencentes ao Estado e à província de Mendoza. O negócio inclui um aporte de capital de US$ 27 milhões (R$ 164,7 milhões) e assumir uma dívida de US$ 576 milhões (R$ 3,513 bilhões). As informações são do Clarín.

A decisão foi tomada após análise da Comissão Avaliadora de Ofertas, formada pelo Ministério da Economia e pelo governo de Mendoza. Apesar de ter sido a única proposta recebida, a oferta inicial da ARC foi ajustada para atender às exigências do processo.

A transferência de ações está prevista para fevereiro, condicionada à renegociação da dívida da empresa e à obtenção de concordância dos credores. Entre os principais credores da IMPSA estão Banco Nación, BID, BICE e a corporação chilena Grupo Moneda.

Histórico e relevância da IMPSA

Fundada em 1907 pela família Pescarmona, a IMPSA é uma das principais empresas metalúrgicas e energéticas da Argentina, com participação em projetos hidroelétricos, parques eólicos, energia nuclear e equipamentos para as indústrias petrolífera e de gás. Após anos de crise financeira, agravada por negócios malsucedidos no Brasil e contratos com a Venezuela, a empresa foi estatizada em 2021 pelo governo de Alberto Fernández.

O governo de Javier Milei deu início ao processo de privatização em outubro de 2024, buscando investidores internacionais para garantir a continuidade da IMPSA. A ARC Energy, sediada na Louisiana, nos Estados Unidos, apresentou a única oferta concreta, comprometendo-se a investir no futuro da companhia.

Condicionantes do acordo

A ARC Energy deverá pagar imediatamente 25% do aporte de capital, cerca de US$ 7 milhões (R$ 42,7 milhões). O restante será desembolsado ao longo de 2025, com foco em capital de trabalho e contratos estratégicos. A empresa pretende expandir suas operações com gruas de grande porte para portos e manutenção de usinas hidrelétricas nos Estados Unidos.

Além disso, a ARC negocia a revisão de contratos existentes da IMPSA com entidades como o Ministério da Defesa e a estatal YPF. O objetivo é garantir maior viabilidade financeira para a empresa e manter os 660 funcionários na sede em Mendoza, que aguardam com ansiedade a finalização do processo.

Impactos da privatização

A privatização da IMPSA marca a primeira grande venda do governo Milei e sinaliza o início de sua agenda econômica liberal. A decisão coincide com a viagem de Milei aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump, reforçando os laços entre as administrações.

A ARC Energy se posiciona como uma parceira estratégica para revitalizar a IMPSA e explorar novas oportunidades no mercado americano, especialmente com a possível substituição de gruas chinesas nos portos dos Estados Unidos. A chegada de Trump ao poder aumenta as perspectivas de novos contratos para a companhia argentina sob gestão americana.