'Caso Eloá': documentário estreia nesta quarta-feira na Netflix

Em 13 de outubro 2008, a adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos, foi sequestrada e mantida em cárcere privado por mais de cem horas pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos. O episódio, que ocorreu em Santo André, na Grande São Paulo, foi transmitido ao vivo pela televisão brasileira e agora é recontado pelo novo documentário true crime da Netflix, 'Caso Eloá: Refém ao Vivo'.

A produção de 2025 reconstrói o caso a partir de depoimentos inéditos de familiares, amigos e jornalistas. O documentário também teve acesso ao diário da própria vítima. Segundo os produtores, esse foi o grande diferencial para mostrar o que não havia sido revelado pela mídia na época e tentar dar voz a Eloá.

Caso Eloá

O sequestro só chegou ao fim quando a polícia entrou no apartamento, mas Lindemberg atirou na refém, matando-a.

Além de Eloá, outros colegas de escola também estavam na casa da jovem quando o seu ex-namorado invadiu. Iago Vieira e Victor Lopes foram liberados após algumas horas, enquanto Nayara Rodrigues permaneceu com Eloá e também foi baleada.

Um dos pontos que está chamando a atenção dos telespectadores é que Nayara não participa do documentário sobre o assassinato da amiga. Segundo a produção, todos os envolvidos foram contatados.

Segundo as investigações, a adolescente teria terminado com Lindemberg após dois anos de relacionamento por não suportar mais o ciúme possessivo do jovem.

Após o desfecho trágico, a imprensa foi duramente criticada por sua cobertura ao vivo, uma vez que possibilitou ao sequestrador saber em tempo real exatamente o que estava acontecendo ao lado de fora do prédio.

Tremembé

Lindemberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Em 2013, a pena foi reduzida a 39 anos e três meses. Desde então, o assassino de Eloá está detido na penitenciária de Tremembé, localizado no anterior de São Paulo.

No último mês, a prisão também foi objeto de uma série de true crime que tomou conta das redes sociais. Produzida pelo Prime Video, a série é inspirada nos bastidores da presidiária que ficou conhecida como a "prisão dos famosos", por deter criminosos conhecidos da mídia brasileira de casos que pararam o Brasil.

Ao lado de Lindemberg, estão nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.