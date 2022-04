Casimiro é contratado por gigante do streaming e irá trabalhar com Leifert

Um dos maiores streamers do Brasil, o Casimiro, anunciou nesta terça-feira, 19, que foi contratado pelo Amazon Prime para comentar os jogos da Copa do Brasil.

Em sua conta no Instagram, Cazé disse que aceitava o convite de Tiago Leifert que anunciado como narrador de 15 jogos da Copa do Brasil na plataforma de streaming e estava que estava à procura de um comentarista."Isso não é um pedido, é uma convocação! É claro que eu aceito comentar o jogo com você, Tiago Leifert!", afirmou Casimiro.

A estreia da dupla será nesta quarta-feira às 19h30, com o jogo entre Juventude-RS e São Paulo, transmitido com exclusividade pela Amazon Prime Vídeo.

Nos comentários da postagem, Tiago Leifert celebrou o anúncio de Casimiro. "Ele aceitou gente". O perfil oficial da Amazon Prime também comemorou. "FORTE!!!! Ainda em estado de 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ com essa dupla incrível comentando jogos da Copa do Brasil no meu streaming".

Essa não será a primeira vez de Casimiro como comentaristas em transmissões de futebol. No inicio do ano, o influenciador transmitiu partidas do Campeonato Carioca em seu canal da Twitch em uma parceira com a organizadora da competição.

Recentemente, Cazé também anunciou que vai transmitir 19 jogos do Brasileirão da Série A 2022. "Iremos transmitir todos os jogos na casa do Athletico com a transmissão daquele jeito que você já conhece! Ou seja: todos os times vão passar pela nossa telinha!", explicou. Essas transmissões são fechadas apenas para os inscritos do canal dele no Twitch, uma escolha que Casimiro reforçou não ser dele.

